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Движение Black Lives Matter номинировали на Нобелевскую премию мира

Движение Black Lives Matter номинировали на Нобелевскую премию мира

Американское движение Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение») выдвинуто на Нобелевскую премию мира.

Как напоминает The Guardian, заявленными целями BLM являются борьба против расизма и полицейского насилия в отношении афроамериканцев.

«Движение Black Lives Matter было номинировано на Нобелевскую премию мира 2021 года за то, как его призыв к системным изменениям распространился по всему миру», — пишет издание.

Инициатором этой номинации стал депутат норвежского парламента Петтер Эйде. Он заявил, что BLM «дало новый старт» общемировой борьбе против расовой дискриминации.

«Я считаю, что одна из ключевых проблем, с которыми мы сталкиваемся в Америке, но также и в Европе и Азии, — это усиление конфликта, основанного на неравенстве. Black Lives Matter стало очень важным всемирным движением по борьбе с расовой несправедливостью», — сказал парламентарий.

При этом он все же признал, что на акциях движения были стычки и погромы, но заявил, что «большинство акций были мирными». По словам Эйде, об этом свидетельствуют данные неких исследований, авторов которых он не стал называть.

Движение Black Lives Matter основали в США в 2013 году, после того как суд оправдал сотрудника полиции, который застрелил темнокожего подростка Трейвона Мартина.

В 2020 году протесты BLM начались из-за убийства рецидивиста Джорджа Флойда правоохранителем. Периодически во время акций возникала стрельба, насилие, беспорядки и мародерство.

Также в ходе этих беспорядков наблюдались проявления черного расизма — были случаи, когда белых избивали только за то, что они говорили, что их жизни тоже «имеют значение».

Как сообщало ИА Newstes, в ходе бесчинств во время акций BLM в США было снесено около 60 памятников конфедератам. Активисты из Black Lives Matter считали это не актами вандализма, а борьбой «за восстановление исторической справедливости и утверждение окончательной победы над рабством и расовым угнетением».

# Политика
По материалам: eadaily.com
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