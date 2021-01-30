Движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию

Вадим Карасев

Депутат парламента Норвегии Петтер Эйде выдвинул движение Black Lives Matter на Нобелевскую премию мира, сообщает The Guardian.

Парламентарий признает, что некоторые акции движения проходили с инцидентами, беспорядками и погромами, но ссылается на данные, согласно которым в основном эти были мирные протесты.

Я считаю, что одна из ключевых проблем, с которыми мы столкнулись в Америке, а также в Европе и Азии, — это эскалация конфликта, основанного на неравенстве. BLM стало очень важным всемирным движением по борьбе с расовой несправедливостью.

Эйде убежден, что акции BLM побудили бороться с расизмом не только США, но и другие страны мира.

В конце мая 2020 года в США начались массовые протесты после гибели при задержании афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Акции были организованы движением BLM и проходили до ноября, в ряде городов они перерастали в столкновения с полицией и массовые беспорядки, а местный бизнес жаловался на вымогательства со стороны активистов. По данным соцопросов, в акциях приняли участие более 15 млн человек.