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Джастин Бибер снял в новом клипе свою жену Хейли и признался ей в любви: видео

Джастин Бибер снял в новом клипе свою жену Хейли и признался ей в любви: видео

Вчера известный канадский певец Джастин Бибер выпустил новый видеоклип на песню Anyone. Свою работу 26-летний музыкант посвятил 24-летней супруге Хейли, которая и стала главной героиней ролика.


Видео снято в стиле олдскульного видео из домашнего архива. В клипе, который состоит из личных видеозаписей супругов, пара демонстрирует свои нежные чувства: модель и певец обнимаются, целуются и наслаждаются временем наедине друг с другом.

Песня Anyone — это любовная баллада Джастина о том, что, независимо от того, что случится в будущем, он всегда будет любить Хейли.

Ты единственная, кого я когда-либо буду любить. Только тебя, я должен сказать тебе, должен сказать тебе. И если это не ты, то тогда и никто другой,

— поет Бибер в песне.

Джастин и Хейли, которые поженились в 2018 году, часто открыто говорят о своих чувствах друг к другу. Порой даже складывается ощущение, что конфетно-букетный период у них так и не прошел.

Моя самая большая мечта — состариться вместе с тобой. Я не могу поверить, что ты моя навсегда,— такие нежные слова сказал жене Бибер в ее день рождения.

Хейли, в свою очередь, отмечала, что Джастин — тот человек, с которым ей хотелось бы прожить всю жизнь.

Он удивительный человек и потрясающий партнер,— говорила она.


Хейли и Джастин Бибер в клипе Anyone
# Шоу-бизнес / Бизнес
По материалам: spletnik.ru
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