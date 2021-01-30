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Генконсул России в Нарве отрицает свою тайную вакцинацию

Генконсул России в Нарве отрицает свою тайную вакцинацию

Генконсул России в Нарве Юрий Грибков ответил на сообщения эстонских СМИ о том, что он якобы тайно был вакцинирован от коронавируса, пишет RuBaltic.ru.

«В конце 2020 года я выразил согласие на вакцинацию, но только при условии, если доза с истекающим сроком ее применения окажется невостребованной. Убежден, что именно так оно и было. Именно поэтому, отменив празднование своего юбилея, я был вынужден прибыть на вакцинацию. При этом у меня была лишь одна просьба — соблюсти врачебную тайну и не выставлять напоказ мои проблемы со здоровьем. Жаль, что информация о моем здоровье и содержании моих личных телефонных разговоров стала достоянием ангажированных журналистов», — заявил дипломат.

Информацию о «тайной» вакцинации с нарушением очередности он назвал не соответствующей действительности. О том, что Грибков получил две дозы вакцины Pfizer в Ида-Вируской центральной больнице, сообщило накануне издание Eesti Päevaleht. Сам генконсул пояснил изданию, что пройти вакцинацию ему рекомендовал лечащий врач в связи с заболеванием легких. Первую дозу вакцины дипломат получил 5 января, вторую — 27 января.

В связи с вакцинацией Юрия Грибкова Департамент здоровья Эстонии инициировал проверку. Дело в том, что прививки от коронавируса в Эстонии до сих пор делают только медикам и жильцам домов призрения.

# Россия
По материалам: eadaily.com
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