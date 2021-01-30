Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Главный раввин Москвы разрешил прививаться "некошерной" вакциной

Главный раввин Москвы разрешил прививаться "некошерной" вакциной

Председатель Совета раввинов Европы и главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт считает, что для спасения жизни можно привиться даже "некошерной" вакциной. Оценка препарата с точки зрения кашрута (принципа дозволенности в иудаизме) некорректна, так как прививку не употребляют в пищу, заявил религиозный деятель изданию РИА "Новости".

"Вакцину все-таки не едят, поэтому ее оценка с точки зрения кашрута не совсем корректна. Даже если бы вакцину надо было разжевывать и она была бы сделана из свинины, краба и молока — если от нее зависит человеческая жизнь, то ее надо сделать", — сказал Гольдшмидт.

Последователи иудаизма заинтересовались вопросами кошерности вакцины после обсуждения ее халяльности (дозволенности с точки зрения религиозных норм ислама) среди мусульман. Совет по фетвам Объединенных Арабских Эмиратов в конце 2020 года выпустил религиозное предписание, разрешающее прививаться препаратом, содержащим запретные для последователей этого учения компоненты. 

Главный раввин столицы напомнил, что к лекарствам в иудаизме более лояльный подход, чем к пище. Принципы учения ставят человеческую жизнь на первое место по важности, и ради ее сохранения можно нарушить все законы Торы.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

Ольга Рожкова
Ольга Рожкова
Педагогические вузы реализуют новые проекты
Педагогические вузы реализуют новые проекты
В Подмосковье в 2021 году планируют открыть 39 школ – Андрей Воробьев
В Подмосковье в 2021 году планируют открыть 39 школ – Андрей Воробьев
Главный раввин Москвы разрешил прививаться "некошерной" вакциной
Главный раввин Москвы разрешил прививаться "некошерной" вакциной
«Нас лишают права быть гражданами России» — спортивный аналитик
«Нас лишают права быть гражданами России» — спортивный аналитик
Ошо Шри Раджниш на Украине попал в длинный список «агентов ФСБ»
Ошо Шри Раджниш на Украине попал в длинный список «агентов ФСБ»
Модный дайджест: от Натальи Водяновой на кутюрном показе до кампании с Хадид и Дженнер
Модный дайджест: от Натальи Водяновой на кутюрном показе до кампании
В «Артеке» стартовала смена «На пороге научных открытий»
В «Артеке» стартовала смена «На пороге научных открытий»
Студенты ОмГПУ получили награды за волонтерскую деятельность
Студенты ОмГПУ получили награды за волонтерскую деятельность
В Крыму проходит образовательная программа для педагогов – наставников победителей конкурса «Большая перемена»
В Крыму проходит образовательная программа для педагогов –
Киргизия запретила разработку недр иностранным компаниям
Киргизия запретила разработку недр иностранным компаниям
Победитель "Лидеров России" Максим Скворцов возглавил тюменский департамент экономики
Победитель "Лидеров России" Максим Скворцов возглавил тюменский

Топ на сегодня

Госбюро расследований Украины предъявило новые обвинения Януковичу
Госбюро расследований Украины предъявило новые обвинения Януковичу
35 человек из 17 регионов России стали победителями Российской национальной премии «Студент года – 2020»
35 человек из 17 регионов России стали победителями Российской
В Dota 2 появилась система под названием «Патруль»
В Dota 2 появилась система под названием «Патруль»
В 2020 году россияне взяли у МФО почти 19 млн займов
В 2020 году россияне взяли у МФО почти 19 млн займов
Датский политик назвал Россию «сверхдержавой»
Датский политик назвал Россию «сверхдержавой»

Еще по теме

Главный раввин Москвы предупредил ЕС об опасности мигрантов
Раввины предупредили о возможном исходе евреев из Европы
Главный раввин Москвы рассказал об угрозе евреям со стороны мусульман
Совет раввинов призвал ЕС отличать беженцев из Сирии от гастарбайтеров