Главный раввин Москвы разрешил прививаться "некошерной" вакциной

Вадим Карасев

Председатель Совета раввинов Европы и главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт считает, что для спасения жизни можно привиться даже "некошерной" вакциной. Оценка препарата с точки зрения кашрута (принципа дозволенности в иудаизме) некорректна, так как прививку не употребляют в пищу, заявил религиозный деятель изданию РИА "Новости".

"Вакцину все-таки не едят, поэтому ее оценка с точки зрения кашрута не совсем корректна. Даже если бы вакцину надо было разжевывать и она была бы сделана из свинины, краба и молока — если от нее зависит человеческая жизнь, то ее надо сделать", — сказал Гольдшмидт.

Последователи иудаизма заинтересовались вопросами кошерности вакцины после обсуждения ее халяльности (дозволенности с точки зрения религиозных норм ислама) среди мусульман. Совет по фетвам Объединенных Арабских Эмиратов в конце 2020 года выпустил религиозное предписание, разрешающее прививаться препаратом, содержащим запретные для последователей этого учения компоненты.

Главный раввин столицы напомнил, что к лекарствам в иудаизме более лояльный подход, чем к пище. Принципы учения ставят человеческую жизнь на первое место по важности, и ради ее сохранения можно нарушить все законы Торы.