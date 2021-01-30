Грушко: Россия не заинтересована в превращении Восточного Средиземноморья в конфликтную зону

Влада Некрасова

Россия заинтересована в том, чтобы Восточное Средиземноморье не превращалось в конфликтную зону, а оставалось ареной сотрудничества. Об этом в пятницу вечером заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в беседе с российскими журналистами в Афинах по итогам проведенных им политических консультаций в МИД Греции.

Дипломат обратил внимание на то, что ситуация в Восточном Средиземноморье «непосредственно влияет на состояние российской безопасности» с учётом имеющихся в регионе угроз и вызовов. По его словам, появление ещё одной зоны напряжённости дополнительно к Сирии,Ливии и неурегулированности палестино-израильского конфликта, будет «ухудшать региональную ситуацию в сфере безопасности и непосредственно сказываться на безопасности Российской Федерации».

Россия призывает Грецию и Турцию вступить в диалог, как это предусмотрено Конвенцией по морскому праву, заявил Грушко. «Одновременно мы исходим из права государств устанавливать свои территориальные воды и экономические зоны в соответствии с положениями этой конвенции. В этом смысле ничего в позиции Российской Федерации не меняется, и эти сигналы мы доводим в контактах с греческими и турецкими партнерами», — сказал замглавы МИД.

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25 января в Стамбуле возобновились зондирующие контакты между Грецией и Турцией, прерванные в 2016 г. по инициативе Анкары. Консультации нацелены на выявление точек соприкосновения в решении противоречий между странами. При этом Афины настаивают, что предметом консультаций может быть только тематика разграничения морских зон, в то время как турецкая сторона заинтересована обсуждать в совокупности все имеющиеся претензии к Греции, в частности, вопрос о демилитаризации греческих островов. Следующий — 62-й по счёту — раунд зондирующих контактов пройдёт в Афинах.