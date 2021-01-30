Император твиттера, примерный семьянин и вечный романтик: 5 причин, почему мы любим Дмитрия Маликова

Вадим Карасев

Сегодня Дмитрий Маликов празднует свой день рождения: ему исполняется 51 год. Интересно, что певец по сей день пользуется уважением не только среди бумеров, выросших на его песнях, но и среди зумеров и миллениалов, следящих за его активностью в соцсетях. На фоне многих коллег по шоу-бизнесу Маликова выделяют отличное чувство юмора и самоирония, благодаря которым он даже получил шуточное звание императора твиттера. NEWSTES.RU поздравляет Дмитрия с днем рождения и дарит ему свой символический подарок — список причин, по которым его просто невозможно не любить.

За смешные твиты

Одна из причин, по которой мы не в силах разлюбить Дмитрия Маликова и продолжаем активно следить за ним в соцсетях, — это его забавные заметки в твиттере. Многие поклонники даже величают певца русскоязычным императором этой платформы (певец сам так себя назвал себя в одном из клипов), а его твиты называют отдельным видом искусства.

Поклонников привлекают саркастическая манера, в которой Дмитрий комментирует те или иные ситуации, и его остроумные ответы интернет-пользователям. Больше всего подписчикам нравится, что Маликов умеет смеяться над собой, — например, спокойно воспринимает нападки хейтеров по поводу своего возраста (многие считают, что для своих 50 лет Дмитрий ведет себя слишком несерьезно) и иронизирует над своим стажем на российской эстраде.

Впрочем, к чему здесь слова — в этом случае лучше один раз увидеть, чем пытаться что-то объяснить. Эта подборка — лишний повод убедиться, что с чем с чем, а с юмором и самоиронией у Дмитрия Маликова точно все в порядке!





























































За милые посты в инстаграме

И если твиттер Дмитрий Маликов в основном использует для доброго стеба, то инстаграм воспринимает как площадку для выражения теплых чувств по отношению к родным и близким.





Елена и Дмитрий Маликовы с сыном Марком





Дмитрий Маликов с дочерью Стефанией





Дмитрий Маликов с женой Еленой и детьми





Дмитрий Маликов с дочерью Стефанией

Здесь певец часто публикует милые семейные фотографии с женой Еленой и детьми, в подписи к которым признается им в любви. Больше всего в аккаунте Маликова собрано фото и видео с трехлетним сыном Марком, который появился на свет благодаря суррогатной матери.





Дмитрий Маликов с сыном Марком





С малышом Дмитрий фотографируется как во время домашних игр или прогулок, так и в бане. Многие фолловеры пишут не только о невероятном сходстве между звездным отцом и сыном, но и подмечают, что после рождения Марка певец будто стал более нежным, заботливым и трогательным: с такой стороны они раньше его не знали!









За современный взгляд на жизнь

Еще один повод заново влюбиться в Дмитрия Маликова — посмотреть опубликованный несколько месяцев назад выпуск YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити". В студии Дмитрий встретился с представительницей "новой музыкальной школы" — юной певицей Мэйби Бэйби, с которой они вместе оценивали модные композиции из верхушек музыкальных чартов.





Параллельно Маликов, Мэйби Бэйби и Галкин общались и обменивались знаниями: так, девушка знакомила Дмитрия и Максима с современным сленгом и новыми веяниями в культуре, а они делились с ней своим опытом. В комментариях к этой передаче зрители сразу принялись выражать Маликову свой респект: их поразило, что старожил российской эстрады с интересом внимал всему, что ему рассказывала представительница юного поколения, и даже не пытался ее осудить или чему-то научить.





Зрители также были приятно удивлены не только прогрессивным подходом Маликова, но и его практически не меняющейся с годами внешностью: многие даже шутили, что Дмитрий, подобно известному герою романа Оскара Уайльда Дориану Грею, заключил сделку с дьяволом, и теперь у него дома висит портрет, который стареет вместо него самого! Понравилось зрителям и то, что в качестве одной из своих любимых групп Дмитрий Маликов неожиданно для многих назвал "Каспийский груз" — рэп-коллектив, который не стесняется в выражениях и часто поднимает в своем творчестве остросоциальные темы.





За фиты с молодыми артистами

Несмотря на народное звание "старичка" отечественной эстрады, наличие красного диплома Московской государственной консерватории по классу фортепиано и свою любовь к классической музыке, Маликов не упускает возможности поэкспериментировать с молодыми артистами и попробовать себя в непривычных жанрах.





Дмитрий Маликов и Юрий Хованский

Так, за последние несколько лет Дмитрий Маликов пополнил свой репертуар несколькими неожиданными фитами. В 2017 году певец записал песню вместе со скандальным блогером и рэпером Юрием Хованским под названием "Спроси у своей мамы". В этом треке у Дмитрия Маликова даже есть собственный рэп-куплет.

Ты же знаешь, я тоже судил "Версус".Вне времени и крут, и я свой в доскуИ на шоу "Голос", и на шоу Босса.Бабки меня любят: в кармане видимо-невидимо налика.Узнают всегда и везде: "Погодите-извините, а не вы Дима Маликов?"— зачитал Дмитрий в совместке с Хованским.





В 2018 году Маликов удивил поклонников новой музыкальной работой — песней "Отпусти меня", записанной в дуэте с популярным среди молодежи рэпером Витей АК. Многие поклонники рэпера тогда назвали этот фит "зашкваром", однако ни Витю АК, ни Дмитрия Маликова критика ничуть не смутила.





В 2019 году Дмитрий также приложил руку к созданию альбома рэпера ST под названием "Поэт дуэт". Для него они вместе записали песню "Зима". Каких-то серьезных позиций в чартах ей занять не удалось, однако Маликов воспринял эту работу как новый необычный опыт.





Дмитрий Маликов с рэпером ST и его командой

И если одни слушатели негативно воспринимают подобные музыкальные эксперименты Дмитрия Маликова, то другие хвалят его смелость и умение выходить за привычные рамки. NEWSTES.RU однозначно в армии вторых!





За старые добрые хиты

В день рождения Дмитрия Маликова мы, конечно, не могли пройти и мимо легендарных хитов артиста, которые когда-то и сделали его настоящей звездой. Кто не знает "Ты одна, ты такая" или не подпевает, краем уха услышав по радио "До завтра"? Песни Маликова настолько любимы народом, что его "Ты моей никогда не будешь" и другие бэнгеры по-прежнему ставят даже на молодежных вечеринках.





Все эти песни NEWSTES.RU предлагает вспомнить в ностальгической подборке клипов. Кстати, в одном из этих музыкальных видео Маликов предстает в одном нижнем белье и полурасстегнутой рубашке — именно об этом ролике Дмитрий шутил в одном из своих многочисленных постов в твиттере!



























