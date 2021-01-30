Исполнительный документ финансового уполномоченного предлагают выдавать в 30-дневный срок

Алексей Вольцев

Правительство подготовило поправки ко второму чтению законопроекта об электронном удостоверении финансового уполномоченного, в ближайшее время их направят в Госдуму. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Пострадавший от недобросовестных действий какой-либо организации человек или юрлицо может обратиться к финансовому омбудсмену. Обидчик будет обязан исполнить решение финансового уполномоченного. Если этого не произошло, тот выдаёт пострадавшему исполнительный документ — так называемое удостоверение. На основании этого документа приставы исполняют решение омбудсмена принудительно.

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В первом чтении законопроект был принят 24 ноября. Он предусматривает направление удостоверения финансового уполномоченного в службу приставов исключительно в форме электронного документа.

Поправками кабмина предлагается закрепить, что в банк или иную кредитную организацию исполнительный документ можно направлять на бумажном носителе.

Также устанавливается 30-дневный срок для выдачи финансовым уполномоченным удостоверения обратившемуся к нему лицу для предоставления в банк или другую кредитную организацию.

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