Экс-возлюбленная нового мужа Памелы Андерсон заявила, что актриса разрушила их семью

Вадим Карасев

Вчера стало известно, что 53-летняя Памела Андерсон в шестой раз вышла замуж: актриса связала себя узами брака со своим 40-летним телохранителем Дэном Хейхерстом в канун Рождества. Новость стала полной неожиданностью для поклонников звезды, ведь свой роман она скрывала.

Памела рассказала романтичную историю знакомства с возлюбленным и призналась, что сейчас очень счастлива. Однако, как выяснилось, есть и другая версия этого романа. И ее представила бывшая гражданская жена Хейхерста, Кери, которая жила с ним в течение пяти лет. По ее словам, Андерсон разрушила их семью. Кери отметила, что с возлюбленным они воспитывали вместе троих детей: двоих детей Хейхерста от предыдущих отношений и 21-летнюю дочь Кери, Дениз.

Я решила высказаться, потому что хочу, чтобы люди знали, что мои почти пятилетние отношения закончились из-за романа Пэм и Дэна, который начался, когда он еще был со мной,

— заявила она.





Дэн Хейхерст и его бывшая возлюбленная Кери

Кери утверждает, что на самом деле все было не так, как рассказала Андерсон. По словам женщины, Дэн проработал у Памелы строителем в течение полугода, прежде чем между ними закрутился роман. Причем сначала он Андерсон на дух не переносил, называя ее сумасшедшей и слишком требовательной.

В январе 2020 года Памела вышла замуж за кинопродюсера Джона Питерса, а через две недели рассталась с ним, заявив, что их брак не был настоящим.

Я сказала Дэну, что ему нужно уйти с этой работы, потому что это было безумие. Она сказала всем подрядчикам, что вышла замуж, поэтому, когда я увидела новости об этом, я сразу написала Дэну. Он посмеялся и ответил: "Он старше ее отца, но я думаю, что наши проблемы с деньгами закончились". Он имел в виду, что ее муж очень богат,

— говорит она.





Дэн Хейхерст и Памела Андерсон

Но потом началась пандемия коронавируса, и Дэн остался в доме у Памелы, попросив у бывшей возлюбленной время, чтобы "разобраться в себе".

В итоге в июле прошлого года он ушел из семьи и окончательно переехал к Андерсон, которая повысила его в должности — он стал ее личным телохранителем.

Кери говорит, что Дэн и Памела ведут себя как подростки.

Когда ему исполнилось 40 лет в прошлом году, она купила ему лодку. Он уже трижды разбил ее машину и дважды — лодку. Они сидят на территории своего дома и выпивают — это как шоу Дэна и Пэм,

— утверждает она.





Она уверена, что брак Андерсон и Хейхерста продлится недолго.

Пэм не может похвастаться удачными браками. Поэтому, когда пандемия закончится, и она сможет вернуться к путешествиям и прежней жизни, думаю, все завершится,

— говорит она.



