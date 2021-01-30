Эксперт оценил ситуацию на рынке криптовалюты

Анастасия Иванова

Будущее криптовалюты, даже несмотря на резкий рост в последнее время, выглядит не очень оптимистичным. Об этом заявил финансовый аналитик Дмитрий Голубовский, пишет «Царьград».

Накануне биткойн — самая популярная криптовалюта, дорожала более чем на десять процентов, до 33 570 долларов. Рост цифровых денег наблюдается со второй половины декабря. 16 декабря стоимость биткойна превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года. Восьмого января криптовалюта установил очередной исторический рекорд в 41 950 долларов, но затем стал заметно корректироваться.

Однако будущее биткойна после такого взлёта выглядит не очень оптимистичным, полагает Голубовский. Он пояснил, что у криптовалюты нет институциональных инвесторов: ей торгуют обычные люди, и в этом кроется большинство её проблем.

«Толпа всегда ориентируется на авторитеты, и она легко управляема. Тем более, на этом рынке, где полёты на большое количество позиций — это абсолютная норма», — добавил он.

Финансовый аналитик считает, что биткойн «поднимут» до курса 45-47 тысяч долларов, а затем последует резкий обвал.