Эксперты НАТО обнародовали план захвата Калининградской области

Влада Некрасова

Стал известен сценарий превентивного удара Североатлантического альянса по Калининградской области. Его целью, как утверждают в самом NATO, является «обеспечение безопасности в Прибалтике».

С подробностями данного военного плана можно ознакомиться в публикации американского Военно-морского аналитического центра (Center for Naval Analyses).

В операции значительная роль отводится польской армии, которая должна нейтрализовать российские баллистические ракеты «Искандер», чтобы не дать Москве возможность вести «ограниченную ядерную войну». Для их уничтожения предлагают использовать опыт ликвидации пусковых установок Р-17 во время войны в Персидском заливе.

Кроме того, целью внезапного удара эксперты назвали нанесение ущерба Балтийскому флоту, разгром и уничтожение группировки российских войск в Калининграде, а также ликвидацию находящихся в регионе зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».

Последнее считается первоочередной задачей, так как эти ЗРК являются ключевым препятствием для захвата Калининградской области. Они покрывают большую часть воздушного пространства Польши и угрожают любой поддержке с воздуха со стороны НАТО.

Пока четкого решения этой «проблемы» у аналитиков НАТО нет, но, по их словам, польские ВВС «над этим работают». В качестве одного из вариантов предлагается использовать РСЗО WR-40 Langusta. А разведку и наводку на цели предполагается осуществлять беспилотниками.

После того как эти задачи будут решены, сконцентрированная у границы группировка альянса должна перейти в наступление и захватить Калининградскую область.

«Силы, собранные на российской границе, должны пересечь густо заросшую лесом местность, полную озер», — говорится в статье.

Факторами «победы НАТО» в возможном конфликте названы «скорость и внезапность». При этом авторы материала надеются на то, что полномасштабная война «крайне маловероятна».

Иными словами, военные эксперты НАТО почему-то уверены, что, потеряв Калининградскую область, Россия с этим смирится и будет спокойно ждать, когда силы противника следующим ударом захватят Санкт-Петербург.

Несомненно, что аналогичные планы у альянса имеются и в отношении российского Крыма, о чем свидетельствует его возросшая активность в Черноморском регионе.

Как сообщало ИА Newstes, накануне эсминцы Военно-морского флота (ВМС) США «Портер» и «Дональд Кук» провели очередные учения в Черном море. В операции также приняли участие самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS НАТО и патрульный самолет P-8A ВМС США.