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Эсминцы США провели учения в Черном море

Эсминцы США провели учения в Черном море

Эсминцы военно-морского флота (ВМС) США «Портер» и «Дональд Кук» провели морскую операцию в Черном море. Об этом в Twitter сообщило американское посольство на Украине в пятницу, 29 января.

Отмечается, что в операции также приняли участие самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS НАТО и патрульный самолет P-8A ВМС США. Учения проводились для усиления взаимодействия между членами Североатлантического альянса.

27 января в Национальном центре управления обороной РФ сообщили о заходе американского эсминца «Портер» в акваторию Черного моря. Отмечалось, что силы Черноморского флота приступили к отслеживанию действий корабля.

23 января в акваторию Черного моря вошел американский эсминец «Дональд Кук». Тогда российские военные моряки также отслеживали действия судна.

В ноябре прошлого года большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» остановил нарушение госграницы РФ эсминцем «Джон Маккейн» в заливе Петра Великого. Уточнялось, что он зашел за линию границы на 2 км.

В США тогда опровергли «изгнание» российским кораблем эсминца. В Седьмом флоте ВМС США сочли, что заявления российской стороны не соответствуют действительности.

В связи с этим в Москве заявили решительный протест. В МИД России добавили, что акватория залива является внутренними водами РФ, а попытки утверждать другое недопустимы.

# Политика
По материалам: eadaily.com
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