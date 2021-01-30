Кабмин одобрил выделение средств на выплаты по больничным в 2021 году

Анастасия Иванова

Правительство одобрило проект распоряжения о выделении средств на выплату пособий по временной нетрудоспособности в 2021 году, сообщается на сайте кабмина.

Средства будут выделены Минфину для дальнейшего направления в Фонд социального страхования для выплат на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

«Реализация проекта распоряжения позволит обеспечить выплату пособий по временной нетрудоспособности в 2021 году», — отметили в кабмине.

Ранее в Правительстве сообщили, что со следующего года планируется ввести в России беззаявительный механизм выплат по временной нетрудоспособности.