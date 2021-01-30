Кабмин одобрил выделение средств на выплаты по больничным в 2021 году
Вчера, 23:30 Анастасия Иванова
Правительство одобрило проект распоряжения о выделении средств на выплату пособий по временной нетрудоспособности в 2021 году, сообщается на сайте кабмина.
Средства будут выделены Минфину для дальнейшего направления в Фонд социального страхования для выплат на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
«Реализация проекта распоряжения позволит обеспечить выплату пособий по временной нетрудоспособности в 2021 году», — отметили в кабмине.
Ранее в Правительстве сообщили, что со следующего года планируется ввести в России беззаявительный механизм выплат по временной нетрудоспособности.
По материалам: pnp.ru