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Кабмин одобрил выделение средств на выплаты по больничным в 2021 году

Кабмин одобрил выделение средств на выплаты по больничным в 2021 году

Правительство одобрило проект распоряжения о выделении средств на выплату пособий по временной нетрудоспособности в 2021 году, сообщается на сайте кабмина.

Средства будут выделены Минфину для дальнейшего направления в Фонд социального страхования для выплат на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

«Реализация проекта распоряжения позволит обеспечить выплату пособий по временной нетрудоспособности в 2021 году», — отметили в кабмине.

Ранее в Правительстве сообщили, что со следующего года планируется ввести в России беззаявительный механизм выплат по временной нетрудоспособности.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru
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