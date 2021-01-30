Как правильно выращивать семена цветов на рассаду зимой

Анастасия Иванова

Зимний посев цветов на рассаду цветоводы-любители начинают в конце января. Ранняя посадка обеспечит сад пышным цветением уже в начале лета. Зимняя рассада капризная и надо знать определенные правила и тонкости, чтобы обеспечить хорошие всходы и здоровые саженцы.

Перед высаживанием важно решить какие семена цветов нуждаются в заблаговременном выращивании и какие именно украсят сад своим цветением.

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Выбор цветов для посадки зимой

Выбирают семена цветов, которые обладают большим периодом от посева до цветения. Для выращивания в конце января — в начале февраля подходят некоторые однолетники: гвоздика Шабо; лобелия эринус, бегония, анютины глазки, вербена гибридная, пеларгония, цинерария.

В этот период высаживают и многолетники, которые зацветут уже в первый год после посадки: аквилегия, гайлардия остистая, пеларгония зональная, колокольчик, дельфиниум, гвоздика садовая.

Подготовка семян к посеву

Посевной материал лучше покупать в специализированных магазинах «Садовод». Они контактируют с проверенными поставщиками семенного материала. Добросовестный производитель на упаковке отражает подробную информацию: название растения, количество семян, год сбора и срок годности.

Перед посевом проводят калибровку с помощью соляного раствора, состоящего из 40 г соли на литр воды. Все всплывшие семена после погружения бракованные, а опустившиеся на дно годны для посадки.

Промытые от соли зернышки обеззараживают в средней крепости растворе марганцовки в расчете 1г на полстакана воды. Промытые и просушенные семена прошли первоначальную обработку.





Подготовка тары и грунта

Для посева семян цветоводы используют различную тару. Чаще всего применяют готовые кассеты или контейнеры, торфяные таблетки. Приспосабливают пластиковые стаканчики, пакеты из-под сока, полезную минералами яичную скорлупу и другую самодельную тару. Главное, перед посадкой все емкости моют, сушат и приделывают дренажные отверстия.

Для цветочной рассады лучше закупить готовый универсальный почвогрунт, приспособленный специально для цветочных растений. Он уже сбалансирован по составу и обработан обеззараживающими составами.

Посев семян на рассаду

Цветочные семена имеют мелкие зернышки, поэтому сажают их по поверхности заготовленного мокрого грунта слегка прижимая.

Более крупные семена присыпают легкой смесью песка и перегноя слоем, не превышающим 2-х диаметров зернышка.

Для создания микроклимата тару с посаженными семенами накрывают пищевой пленкой или стеклом.

Пикировка цветочной рассады

При появлении первой пары настоящих листьев приступают к аккуратной пересадке рассады в подготовленные емкости. Пикируют по одному или по несколько экземпляров в одну тару.

Полив и подкормка

До появления первых всходов следят, чтобы поверхностный слой не пересыхал и поливают почву с помощью опрыскивания.

После того как ростки проклюнутся, убирают пленку или стекло. Поливают умерено по необходимости осторожно капая под корень из шприца. После пикирования рассаду поливают раз в два три дня.

Периодически подкармливают растения начиная через несколько недель после пикировки, но не более 3-х раз до высадки в грунт.