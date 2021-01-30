Кулоны-сумки, мегасерьги и металл: 9 самых модных украшений этой весны

Вадим Карасев

2020 год научил нас многому: терпению, взаимовыручке и внимательному отношению к собственному здоровью. Среди жизненных уроков точно можно выделить и один модный урок. В те дни, когда, кроме как в Zoom, выйти было некуда, все мы оценили роль украшений. Даже те, кто раньше к ювелирным аксессуарам относился скептически или считал их необязательной частью образа, смогли убедиться, как легко пара сережек или колье возвращают это приподнятое праздничное настроение, когда мы еще наряжались. За год мы научились виртуозно комбинировать домашнюю одежду с украшениями, и привязанность к ним не пройдет так легко. Коллекции весна-лето — 2021 были наполнены броскими и оригинальными аксессуарами — в нашем материале разбираем главные тренды в украшениях нового сезона.

Цепи с подвесками

Видимо, из-за того, что толком насладиться трендом на цепи модникам было некогда — сезон был скомкан из-за пандемии, дизайнеры настойчиво рекомендуют наверстывать упущенное. Цепи остались среди самых популярных украшений на подиуме и фигурировали в коллекциях и в виде колье, и в виде браслетов.

Конечно, кроме привычного классического исполнения, дизайнеры предложили и несколько обновленную версию: на пике моды этой весной — цепи с крупными кулонами. Особое внимание кулонам в виде сумочек.





Жемчуг

Если что и устарело, так это представление, что жемчуг старомоден. Из украшения для солидных дам в возрасте жемчуг уже давно превратился в трендовый аксессуар, который смело миксуют и с уличным стилем. Насытиться ни модники, ни дизайнеры им пока не могут. Ну а новую волну популярности обеспечит хайп вокруг сериала "Бриджертоны". Хит Netflix даже запустил собственный модный тренд — regency core, вдохновленный стилем ампир.





Массивные причудливые серьги

Тренд, который напрямую связан с событиями 2020 года, когда все были на удаленке и видели друг друга только в окошках онлайн-конференций. Конечно, серьги в этот период стали одним из главных аксессуаров, и дизайнеры не ограничивали свою фантазию. Гигантские цветы, хитроумные сплетения, обилие камней — все это смотрится впечатляюще. Впрочем, остается надеяться, что созвоны в Zoom не исчезнут — носить такие серьги целый день вряд ли очень комфортно.





Крупные браслеты

А вот этот тренд явно отражает назревшее желание вернуться к привычной жизни и выйти за рамки "портрета", показавшись во весь рост. Крупная бижутерия в стиле 80-х и начала 90-х или наслоение тонких браслетов, массивная цепь или монолитная пластина — абсолютно неважно. Главное, что без браслета модный образ этой весной будет неполным. Особо актуальный модный прием — два одинаковых браслета на двух запястьях.





Шарообразные украшения

Любимой геометрической формой в этом сезоне явно является шар. После нервного 2020 года стремление к гармонии во всем вполне объяснимо. Выбор модникам оставили весьма широкий, так что подобрать украшения можно в самом разном стиле: крупные подвески, лаконичные браслеты или серьги.





Длинные цепи или шнурки с подвесками

Еще в прошлом сезоне в моду стали входить миниатюрные сумки-мешочки, которые надо носить на груди. К этой весне они окончательно интегрировались в модные образы, и теперь их спокойно можно миксовать с такими длинными цепями с подвеской.





"Детские" украшения

В прошлом году мы научились ценить простые житейские радости и, кажется, стали чуть сентиментальней. Этот опыт также нашел свое отражение и в моде — в коллекциях появились украшения, выполненные в наивной детской манере: цветные бусы, фенечки, фигурные подвески.





Текстурированный металл

Любители оригинальных украшений этой весной могут присмотреться к изделиям из кованого металла. Несимметричные пластины с шероховатой или гладкой поверхностью, скрученные или просто выгнутые волной — такие украшения смотрятся весьма специфично и подойдут не к каждому образу, но при правильном сочетании будут смотреться очень эффектно.

Выбирая вещи к таким аксессуарам, вдохновляться стоит скорее минималистичным скандинавским стилем или выбрать яркий монохромный образ.





Броши

Этот тренд можно назвать бонусным — в коллекциях дизайнеров эти украшения не особо выделялись, но вот после появления Леди Гаги на церемонии инаугурации президента США в платье Schiaparelli с огромной брошью в виде голубя мира интерес к такому аксессуару явно возрос.

К тому же не будем забывать, что брошь, пожалуй, идеальна для символического выражения своей позиции — примером тому может служить и Леди Гага, и королева Елизавета II, в брошах которой часто видят зашифрованные послания.





Леди Гага