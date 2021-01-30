Лига безопасного интернета призвала онлайн-площадки остановить распространение экстремистских материалов

Вадим Карасев

Лига безопасного интернета опубликовала на своем сайте призыв к онлайн-площадкам остановить распространение публикаций, призывающих к выходу на несанкционированные акции 31 января 2021 года. Часть из них носит откровенно экстремистский характер и даже призывает к применению насилия.

"В ходе мониторинга распространения противоправной информации в сети Интернет Лига безопасного интернета обнаружила в соцсетях распространение более 60 тысяч публикаций с призывами к гражданам, в том числе к детям, к участию в несанкционированных акциях 31 января 2021 года", — говорится в заявлении.

Организация обратилась к руководству всех основных площадок (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, "ВКонтакте", "Одноклассники") и направила им письма с просьбой пресечь распространение противозаконных материалов.

Мы направили письма руководству всех основных площадок с просьбой обратить особое внимание на распространение противозаконных материалов с призывами к участию в несогласованных акциях. Часть таких материалов опять направлена на привлечение внимания детей, некоторые содержат прямые угрозы применения насилия в отношении граждан и сотрудников правоохранительных органов. Мы призываем соцсети остановить распространение подобного опасного контента.