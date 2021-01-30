Лунный день сегодня 30 января 2021 года

Вадим Карасев

Сегодня последняя суббота января. Астрологи рассказали, каким будет этот день и какой будет роль Луны в формировании нашей удачи. Старайтесь следовать рекомендациям экспертов, чтобы не попасть в трудную ситуацию.

У многих людей могут возникнуть проблемы из-за начала ретроградного движения Меркурия. Это не самый удачный период, однако поводов для апатии и страха нет. Старайтесь сегодня быть осторожнее и не выходить за пределы зоны комфорта. Сегодня Луна будет на нашей стороне, поэтому негативное влияние планет частично сойдет на нет. Ознакомьтесь с остальными ретроградными планетами 2021 года, чтобы заранее быть в курсе подобных изменений в будущем.

Фаза Луны: начинается 18 лунный день, которому суждено пройти под управлением Девы. Убывающая Луна и стихия Земли — отличное сочетание, которое частично «усмирит» Меркурий и сделает этот день более мягким и благоприятным.

Магнитные бури 30 января: Солнце не проявляет активности, так что бурь не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

домашние дела;избавление от долгов;духовные практики;отдых;внимание к деталям.дальние поездки;сомнения;завышенные ожидания.

Дома в этот день будет лучше делать все: работать, отдыхать, развиваться. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что сегодня можно без опаски заниматься домашними делами, делать косметический ремонт, заниматься уборкой. Обустройство жилого помещения пойдет на пользу энергетике дома. Посвятите себя домашним обязанностям, наполните дом уютом и гармонией. Делать это лучше со светлыми мыслями. Если вы напряжены, лучше просто отдохнуть.

Что надеть в эту субботу

Всем, кто будет находиться дома, можно не ограничивать себя в выборе цвета одежды. Тем, кому нужно будет работать и общаться с людьми лично, лучше надевать что-то сдержанное. Бежевые и серые оттенки не будут провоцировать окружающих на негатив, а вот красный или белый точно окажут неблагоприятное воздействие.

Из талисманов лучше выбирать те, которые успокаивают нервную систему и делают ее более устойчивой к негативному воздействию. Речь идет об аметисте и аквамарине. Можно дополнить образ платиновыми или серебряными украшениями.

Финансы и работа в 18 лунный день

Это очень плохой день для разъездов и командировок. Если это возможно, постарайтесь не уезжать далеко от дома. Не тратьте деньги на поездки, потому что они не принесут вам ничего, кроме проблем. Постарайтесь избавиться от долгов. Если вам улыбнется финансовая удача, не говорите об этом посторонним людям.





Успех ждет людей, которые занимаются написанием текстов, — журналистов, копирайтеров, писателей. Представителям таких профессий стоит бороться с сомнениями. Сегодня любой ваш поступок может оказаться судьбоносным. Какая-то простая и неприметная на первый взгляд ситуация определит дальнейшее развитие жизни.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Энергия 20 лунного дня идеально подходит для духовных поисков. Не стоит тратить ее на работу и дела. Нужно отдохнуть и расслабиться. Не стоит преодолевать препятствия, штурмовать новые высоты. Меркурий не даст это сделать. Луна же поможет подняться на новую ступень духовного развития. Чтобы с успехом достичь просветления, лучше оградить себя от лишних контактов и побыть в уединении. Полезными станут медитации и практики для открытия чакр.

Любовь и отношения 30 января

Многие люди могут стать замкнутыми, поэтому не стоит ждать от них активности и инициативы. Сегодня один из тех дней, когда общение сходит на нет. Люди закрыты и не стремятся к коммуникации. Ваш лучший единомышленник — это вы сами. Отвечайте добром на добро, но не ждите обратного.

Сегодня Луна откроет вам глаза на многие вещи. В ком-то из окружающих людей вы сможете разглядеть лицемера и манипулятора, а в ком-то — добрую и искреннюю душу. Не стоит выяснять отношения с близкими. Ссоры повлекут за собой негативные последствия. Для знакомств день тоже неподходящий.