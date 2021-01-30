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Меган Фокс спровоцировала слухи о помолвке со своим бойфрендом Колсоном Бэйкером

Меган Фокс спровоцировала слухи о помолвке со своим бойфрендом Колсоном Бэйкером

34-летняя Меган Фокс и 30-летний Колсон Бэйкер, выступающий под псевдонимом Machine Gun Kelly, вероятно, уже обручились. На днях актрису заметили в Нью-Йорке с кольцом с бриллиантом на безымянном пальце левой руки, что сразу же породило слухи о новом шаге в отношениях влюбленных.

Впрочем, еще в конце прошлого года инсайдеры говорили, что свадьба Меган и Колсона не заставит себя долго ждать: якобы певец всерьез рассматривает Фокс в качестве жены.

Их друзья обязательно увидят, что в следующем году они обручатся,— отмечали источники.


Отношения пары развивались стремительно. В прошлом году Меган рассталась со своим бывшим супругом, актером Брайаном Остином Грином, в браке с которым у нее родилось трое детей, а вскоре после этого стала встречаться с рэпером.

Фокс и Бэйкер познакомились на съемочной площадке фильма "Полночь на злаковом поле", и, по словам актрисы, это была любовь с первого взгляда.

Любить его — все равно что влюбиться в цунами или лесной пожар,— признавалась звезда.

Для музыканта эта встреча тоже стала судьбоносной — благодаря возлюбленной он смог побороть наркозависимость.


Если слухи о помолвке пары подтвердятся, то актрисе сначала предстоит уладить с бывшим мужем все вопросы об опеке над детьми. Сейчас супруги находятся в процессе развода, и Грин добивается совместной юридической и физической опеки над их тремя сыновьями.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru
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