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МИД России обещает главе дипломатии Евросоюза «серьезный разговор»

МИД России обещает главе дипломатии Евросоюза «серьезный разговор»

Россия готовится в ходе визита главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля 5 февраля к очень серьезному разговору по самой природе нынешних отношений с ЕС.

Об этом заявил в пятницу вечером заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в беседе с российскими журналистами в Афинах.

По его словам, повестка дня предстоящего визита понятна.

«Она продиктована жизнью. Мы готовимся к очень серьезному разговору по самой природе нынешних отношений Россия — Евросоюз с учетом новых глобальных реалий, с учетом того, что мир уже стал многополярным. И также, естественно, будут затронуты все международные проблемы и региональные сюжеты», — сказал Грушко.

Он также отметил, что Россия в принципе не обсуждает с Евросоюзом введенные им санкции.

«Мы их осуждаем, и позиция известна, но их не обсуждаем. Они эти санкции вводят, они и должны понимать всю меру ответственности за те последствия от этих санкций, которые последуют в результате наших шагов либо в результате прямого действия этих санкций на своих граждан, на свой бизнес и т. д. Потому что во многом эти санкции — стрельба по собственным ногам. Как долго Евросоюз будет придерживаться этих санкций, опять же это дело Евросоюза. Но для нас очевидно, что стратегический интерес Европы не может состоять в том, чтобы ухудшать отношения с Россией», — сказал замминистра.

По его мнению, чтобы прийти к этому выводу, не надо глубоко уходить в какие-то политические размышления, достаточно посмотреть на карту, на историю отношений РФ и ЕС в самом широком смысле — и в историческом, и в практическом.

«Думаю, что европейцы все же должны помнить, что нынешняя Европа — это результат тех жертв, которые были положены Советским Союзом и не только, и еще перед этим Россией, и это тот фундамент, который позволяет нам двигаться вперед», — сказал дипломат.
«Поэтому если преобладает вот такое осознание стратегического интереса поддержания нормальных, прозрачных, предсказуемых отношений с Россией даже в условиях, когда мир становится конкурентным, и в каких-то областях мы будем продолжать быть конкурентами, но для честной конкуренции нужны нормальные, предсказуемые правила, а не правила, которые меняются каждый день по прихоти политиков, то тогда можно будет выходить на схемы взаимодействия, которые будут реально содействовать экономическому росту и у них, и укреплять безопасность и делать Европу более самостоятельной, в том числе в отношениях с США. Не против США, а в отношениях с США», — сказал Грушко.

При этом он отметил, что если Европа готова превратить себя в плацдарм для американского военного силового воздействия на РФ, то и отношение России будет соответствующим.

«Если вдруг европейцы разрешат, согласятся с размещением на территории Европы американских ракет средней дальности, конечно, это будет серьезнейшее изменение в сфере безопасности, которое потребует от нас реакции. Но это будет решение, ответственность за которое должны нести европейцы, а не только США», — сказал замминистра.

Он также добавил, что и у России, естественно, тоже имеются санкционные списки.

«Не секрет, что они существуют. И мы рекомендуем всем, кто направляется в Россию, даже обладателям соответствующих паспортов, в общем-то, справляться в наших консульских учреждениях насчет того, не являются ли они фигурантами этих списков. Здесь работают классические дипломатические законы. Это не наш выбор. Но когда не остается других способов реагировать, а не реагировать нельзя для государства, уважающего собственный суверенитет, то приходится идти на такие шаги. Но это, еще раз подчеркну, к сожалению, те практики, которые стали применяться нашими партнерами в каких-то надеждах добиться односторонних преимуществ, чего не получится».
# Россия
По материалам: eadaily.com
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