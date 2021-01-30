Народные приметы и поверья о птицах

Вадим Карасев

Огромное количество народных примет касается птиц. Дело в том, что с древности они ассоциировались у людей с вестниками проблем и счастья, неудач и богатства. Многие из этих примет дошли и до наших дней.

Старайтесь обращать внимание только на хорошие приметы. Так вы сможете сохранить оптимизм и абстрагироваться от негатива. Думайте о чем-то позитивном и общайтесь с оптимистичными людьми. Так ваша жизни преобразится до неузнаваемости, причем в только лучшую сторону.

Приметы о птицах на погоду

Если ласточки начинают рано возвращаться с юга, это к скорому потеплению и к хорошему летнему урожаю.

Если вороны нервно ходят и сильно кричат, это к дождю, очень ненастной погоде и сильному ветру.

Низко летающие ласточки — всегда к дождю.

Когда вороны прячут головы под крылья, это к похолоданию.

Приметы на удачу и неудачу

Если ласточка свила гнездо очень близко к вашему дому или же вовсе под его крышей, это сулит вам большую удачу.

Птицы не всегда бывают ловкими. Если на вас случайно налетел голубь, это очень хорошая примета. Ждите большого счастья.

Ворона, которая агрессивно летает вокруг вас и каркает, является показателем того, что скоро можно ждать проблем. Старайтесь в ближайшие пару-тройку дней активнее пользоваться талисманами на удачу.

Если птица залетела в окно и сразу вылетела, это к очень хорошим новостям, к большой удаче и позитивным изменениям в жизни тех, кто проживает в этом доме. Если птица долго не вылетает, хотя отчаянно пытается найти выход, это к проблемам. Старайтесь в ближайшие дни осторожнее относиться к незнакомым людям.

Если птица бьется в окно, это тоже к дурным новостям. Старайтесь мыслить позитивнее, потому что почти каждый день мы слышим что-то не очень приятное. Не воспринимайте это близко к сердцу.

Стая птиц, которая пролетает прямо над головой человека, сигнализирует о том, что скоро кто-то постарается вставить палки ему в колеса. Возможны конфликты на работе и дома. Заговоры от ссор помогут избежать таких проблем.

Когда дятел стучит по крыше дома, это не к добру. В ближайшее время может произойти что-то, что вас расстроит. Наберитесь терпения.

Если рано утром вас разбудила ворона, это плохой знак. Возможно, что в ближайшие дни вас ждет очень сильный конфликт или ссора с незнакомым человеком. Не вступайте в дискуссии с теми, кого не знаете. Не говорите то, что может кого-нибудь вывести из себя.

Приметы о домашних птицах

Когда петух поет на крыльце дома, это говорит о том, что в скором времени можно ждать незваных гостей. Скорее всего, их визит будет приятным.

Держать дома попугая или другую птицу — к денежной удаче. Если птиц две, то они приносят в дом еще и любовь, согласие, гармонию.

Если курица или петух просится в дом или очень мало гуляет, это к плохой погоде.