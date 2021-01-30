«Нас лишают права быть гражданами России» — спортивный аналитик

Лидия Мартынова

Последний серьёзный допинг-скандал в Германии, который почему-то продолжает «не замечать» большинство зарубежных СМИ, наглядно показывает, что постоянно звучащие со стороны западных стран требования «наказывать Россию за малейшее отступление от правил честного спорта» — не что иное, как политическое давление на нашу страну. Об этом ИА Newstes заявил российский спортивный аналитик Дмитрий Шибаев.

По его мнению, немецкий пример должен сподвигнуть чиновничью Москву на определённые выводы во взаимоотношениях с иностранными партнёрами. То же самое, по его мнению, относится и к нашим спортсменам, которые, к огромному сожалению, готовы сегодня выступать под каким угодно флагом, забывая о том, что в большом спорте они появились не сами по себе, а благодаря своей стране, интересы которой они и представляют на международных соревнованиях.

— Дмитрий, что изменилось за последние годы в мире спорта и политики?

— Как известно, очень давно был такой принцип: на время Олимпийских игр войны останавливаются. Тогда свою силу странам предлагалось доказывать на спортивных полях. К сожалению, в наше время в спорт пришли большие деньги, а вместе с ними пришла и политика.

— Но большие деньги в спорте появились не вчера.

— Да, не вчера. Но ещё совсем недавно в мире спорта абсолютно все придерживались каких-то определённых правил. Никому в голову, например, не приходило отменять важные соревнования в странах, как это сделали с чемпионатом мира по хоккею, который должен был пройти в нынешнем году, в том числе в Белоруссии. Если всё так пойдёт и дальше, а именно к этому мы сейчас на всех парах и несёмся, то совсем скоро можно будет разделить мировой спорт и исключительно по политическим мотивам проводить отдельные соревнования. Например, в США отдельный чемпионат по американскому футболу среди республиканцев и отдельный — среди демократов. И то же самое во всём мире.

— Интересный пример с США, но сегодня ЧМ по хоккею отобрали у Белоруссии, показав России, что в любой момент могут сделать с нами то же самое, если на Западе кому-то вдруг не понравится какой-то закон или судебное решение, вынесенное в отношении кого-либо.

— Да, если пользоваться логикой тех людей, которые «перенесли» хоккейный чемпионат мира, с помощью любой провокации у нас действительно могут отобрать всё что угодно. К примеру, сейчас уже рассматривается проведение чемпионата Европы по футболу в какой-нибудь одной стране, минуя Санкт-Петербург, где должно было пройти несколько матчей. Причём на Западе, как всегда, всерьёз обеспокоены последними протестными акциями в российских городах, но там почему-то не замечают того, что творится во Франции, Испании, Бельгии.

— А мы можем «топнуть ногой» и заявить, что, в случае если нас вообще перестанут пускать на соревнования, мы будем проводить параллельные международные турниры?

— Да, мы можем договориться с тем же Китаем, Казахстаном, Белоруссией, многими другими странами, и это будет «половина земного шара». А с учётом того, что и на Олимпийских играх, и на других крупных состязаниях именно эта половина земного шара в процентном отношении представлена очень серьёзно, то для оргкомитетов нынешних соревнований наш общий уход очень сильно ударит по коммерческой составляющей, потому что спонсоры любых игр заинтересованы в просмотрах и рекламе. А если они увидят, что телевизионная трансляция не идёт на миллиардную аудиторию зрителей, они очень серьёзно задумаются. Так что почему бы нам не провести для начала «Игры доброй воли» с тем же Китаем, хорошо всё организовав и дав понять Западу, что мы можем прожить без него и в области спорта тоже? На мой взгляд, когда тебя постоянно бьют, невозможно бежать в суд и только там и защищаться. На каком-то этапе тоже нужно начинать хотя бы укрываться от ударов или даже давать сдачи. А то нам сказали: «Нет ребята, вы драться не имеете права, а можете только оправдываться, но мы вам всё равно никогда не поверим».

— Кстати, точно такой же дамоклов меч висит не только над нами. Только что появился пример Белоруссии. Кто следующий?

— Как, кто следующий? Следующим может быть Китай, где на 2022 год запланирована зимняя Олимпиада. А если в этой стране «вдруг» снова начнутся беспорядки? Ведь Запад всё может срежиссировать… На мой взгляд, организаторы и спортсмены и других стран, а не только России с Белоруссией должны понять, что по одному прутику нас переломают, а если мы сейчас свяжемся вместе, то нас сломать уже не смогут.

— Ты сейчас сказал про спортсменов, но дело в том, что российские спортсмены, когда нашу страну ставят в неудобное положение и заставляют выступать без флага и гимна, как правило, говорят, что всё это не их дело, что они должны выступать и зарабатывать деньги.

— Я это вижу и в какой-то мере даже могу понять, так как мой старший сын дважды мастер спорта. Но, на мой взгляд, всё-таки нельзя путать личное с делом государственной важности. К сожалению, у нас в России очень сильно развита некая фривольность в мышлении. К примеру, тот же хоккеист Артемий Панарин, выступающий в НХЛ, постоянно критикует свою страну и боготворит Навального.

— Панарин уже не россиянин, он практически готовый американец.

— Ну хорошо. А через 10−15 лет он начнёт проситься обратно в Россию? В Германии, где я сейчас нахожусь, люди толпами ходят в наше консульство, чтобы вернуть российское гражданство и вернуться на Родину. И тут уже никто не кричит, что в нашей стране всё плохо. И нам, в России, нужна какая-то консолидация — нужно, чтобы у нас было единое мнение. Может быть, кто-то скажет, что это не демократично, но какая польза от демократии, если с нами так поступают?

— Может быть, именно спортсмены должны подать пример такой консолидации?

— Да, должны появиться лидеры, которые скажут слово, а за ними пойдут молодые спортсмены, как в любой спортивной команде. Допустим, если Овечкин, Дацюк и Малкин откажутся выступать на следующей Олимпиаде без флага и гимна, то это будет очень сильный пример для всех остальных. Позор не в том, что нас лишают соревнований, а в том, как мы на это реагируем. Нам говорят: «Без флага не страшно, ведь всё равно, все будут понимать, что это русские спортсмены». Нет, страшное в этом есть, потому что у военных считается, что если знамя полка захватили, то полка больше нет. Так же и здесь. Со стороны государства, со стороны всех нас, в спортсменов вложено очень много сил. Поэтому я считаю, что наши лидеры должны сами первыми выступить с заявлением о том, что будут выступать только под флагом своей страны и ни под каким нейтральным, ни под каким другим гимном, ни под какими-то ещё запретами. Всё это — прямое унижение, нарушение спортивной этики и прав человека. То есть нас лишают права быть гражданами России. И всё это можно оценивать как политическую диверсию и большую беду для всего нашего общества. Побежит какой-нибудь там лыжник Большунов не с российским флагом, а с флагом МОК. И наши дети начнут думать, что есть такая страна — МОК, и забудут, что есть Россия.