Неприятный запах в обуви. В чем причины и как избавиться?

Анастасия Иванова

Неприятное амбре, распространяемое при снятии обуви, раздражает и нервирует как хозяина ботинок, так и окружающих. Причины, вызывающие «дурной» запах можно устранить, используя специальные средства или применяя простые народные способы.

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Причины возникновения

Сначала необходимо выявить причину появления зловония. К ним относятся:

распространение грибков и бактерий в результате несоблюдения гигиены ног и неправильного ухода за обувью;заболевание кожи ног, вызванных дерматитом;некачественная кожа, искусственный мех, синтетические подкладочные материалы, использованные при изготовлении, которые вызывают чрезмерную потливость;специфический, токсичный запах самих материалов из которых изготовляют обувные изделия;нарушение способности обуви «дышать» из-за применения синтетических материалов при пошиве;длительное, бессменное ношение одной пары без должного ухода;после испражнений животных, вызванных их обидами и неправильным воспитанием.





Способы устранения

Для устранения возникающих неприятных ароматов разработаны специальные средства и рекомендованы эффективные домашние методы

Средства для профилактики и борьбы

Специально разработанные дезодоранты или спреи удобны в применении и эффективно устраняют вызывающие зловоние бактерии и грибки. После нанесения они придают свежесть внутри изделия и предотвращают возникновение неприятных запахов. Многократное использование после мытья и просушки обуви на долго уничтожают плохие ароматы.

Применение ультрафиолетовой сушилки для обуви позволяет проводить профилактику появления запахов. Ультрафиолетовое излучение устройства обладает свойством не просто сушить внутреннюю часть обувь, но и устранять бактерии и грибки. Использование процедуры кварцевания не портит изделия из натуральной и искусственной кожи, не приводит к растрескиванию, а мягко просушивает ткани и сохраняет внешнюю форму обуви.

Поглотитель запахов из зоомагазинов, эффективно уничтожает зловония, образованные в результате жизнедеятельности животных.

Народные советы от запаха обуви

Экономно без дополнительных затрат помогают разработанные опытным путем, народные методы борьбы с запахами обуви.,

Доступные средства по нейтрализации запаха требуют регулярной интенсивной внутренней обработки для нейтрализации запахов концентрированным составом.

Народный опыт, путем длительного применения в быту, рекомендует применять следующие вещества: перекись водорода, раствор марганцовки, уксус; нашатырный спирт.

Тампоном смоченном в растворе этих жидкостей регулярно протирают внутреннюю поверхность чистой, просушенной обуви. Химические реагенты агрессивно влияют на микроорганизмы и предотвращают распространение запахов.

Важно! Эти растворы имеют отбеливающие свойства и перед их использованием нужно проделать тест на реакцию материалов, из которых изготовлена обувь.