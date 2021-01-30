Общественная палата просит Роскомнадзор рассмотреть возможность удаления TikTok из App Store

Вадим Карасев

Удалить из App Store и Google Play соцсеть TikTok в случае распространения ей противоправного контента призвал Роскомнадзор председатель Комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко в заявлении, опубликованном 29 января.

По словам общественника, необходимость такой меры возникла в связи с тем, что в последнее время в адрес комиссии поступают "многочисленные обращения" граждан, представителей родительских и просемейных организаций, касающиеся проблемы соблюдения платформой TikTok законодательства РФ в части нераспространения среди детей контента, содержащего призывы к участию в несогласованных массовых акциях.

"В случае дальнейшего распространения через платформу нарушающего закон контента предлагаем рассмотреть возможность об инициировании удаления приложения TikTok из официальных магазинов приложений App Store и Google Play для российских пользователей", — говорится в обращении комиссии ОП РФ.

Рыбальченко отметил, что с учетом социальной значимости и резонансности комиссия ОП РФ планирует осуществлять общественный контроль распространения на платформе деструктивного и опасного для детей контента.