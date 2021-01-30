Обзор иранской прессы: первые 100 дней Байдена и последний выстрел в Трампа

Влада Некрасова

Ядерная сделка

«Игра демократов с СВПД продолжается», — пишет газета «Ресалят» 26 января. Издание, которое придерживается консервативных взглядов, считает, что новый президент США Джо Байден всё ещё сбит с толку «загадкой могущества Ирана».

«С одной стороны, он поддерживает Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД, соглашение по ядерной программе Тегерана 2015 года, из которого США вышли в одностороннем порядке в мае 2018 года. — Ред.), а с другой — пытается превратить кампанию „максимального давления“ Трампа в стратегию „умного давления“», — констатирует «Ресалят».

Издание полагает, что совмещение этих двух подходов невозможно и перед новым главой Белого дома стоит сложный выбор, на который наслаивается «глубокий внутриполитический кризис» в США, а также недоверие к переменчивой американской внешней политике со стороны Ирана. Это отразилось уже как минимум в потоке «отговорок» представителей администрации Байдена в связи с крайней сложностью процесса снятия санкций с Ирана, большинство из которых упираются в пресловутую проблему «дуализма Белого дома и Конгресса», отмечает газета.

«И это при том, что демократы обладают большинством как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса», — подчёркивает издание.

По его мнению, Байдену приходится выбирать между возвращением в СВПД и отказом от подобного шага, «так как третьего варианта у него пока нет». При этом для повторного присоединения к ядерному соглашению с Ирана сначала необходимо снять санкции, введённые Дональдом Трампом. Однако это может натолкнуться на противодействие конгрессменов и сенаторов, особенно тех, которые лоббируют интересы Израиля и арабских стран Персидского залива.

«Противоречия между администрацией президента и Конгрессом США, искусственно тиражируемого американскими и европейскими СМИ, не существует в реальности, и Иран должен воспринимать систему власти США как единое целое. В противном случае он вновь рискует стать заложником ложных обещаний американских переговорщиков», — заключает «Ресалят».

«СВПД не вернётся в прежнее состояние», уверено ещё одно иранское консервативное издание «Хабар-е Онлайн». Новостное агентство в своей публикации от 25 января со ссылкой на эксперта по американской внешней политике Хади Алами Фаримана отмечает, что вследствие выхода США из СВПД и введения максимально жёстких санкций против Ирана ситуация резко изменилась, а потому Вашингтону и Тегерану потребуются время и повестка, чтобы обсудить вопросы, связанные с действиями администрации Трампа и реакцией иранских властей.

«У обеих сторон есть взаимные претензии, и потому сделать первый шаг будет принципиально трудно, а отсутствие твёрдой политической воли к возрождению СВПД не позволит добиться сколько-нибудь значимых результатов», — считает Фариман.

По мнению иранского эксперта, каждая сторона ожидает от другой, что она возьмёт инициативу на себя. Кроме того, до сих пор существуют вопросы относительно возможности Байдена отменить санкционные указы Трампа в отношении Ирана и вернуть ситуацию к состоянию конца второго срока президента Барака Обамы, что, «конечно, будет положительно воспринято в Иране».

Саудовская Аравия и Израиль

«Байден постарается убрать из власти сына короля Салмана» — с таким заголовком 27 января вышла газета «Шарг», придерживающаяся реформистских взглядов.

После прихода в Белый дом Джо Байдена издание ожидает изменений в ближневосточной политике США.

«Если при Трампе Саудовская Аравия и наследный принц Мухаммед бин Салман пользовались полной поддержкой Вашингтона, в том числе в ходе громких кризисов, например, в связи с убийством журналиста Джамала Хашогги, то глава новой администрации пообещал сделать отношения двух стран более „ответственными“», — обращает внимание «Шарг».

Будущее американо-саудовских отношений зависит и от судьбы двух сыновей бывшего разведчика Саада аль-Джабри — ключевого партнёра ЦРУ в операциях против «Аль-Каиды» (запрещённая в России террористическая организация. — Ред.), находящихся в заключении. Это является козырем в руках администрации Байдена, которая стремится сохранить партнёрские отношения с Эр-Риядом, но также и иметь рычаг давления на саудовцев в виде темы о нарушениях прав человека в королевстве. Кроме того, как полагает издание, администрация Байдена твёрдо намерена заняться расследованием дела об убийстве Хашогги, виновным в котором вполне могут признать самого Мухаммеда бин Салмана.

На этом «Шарг» не останавливается, а пишет о вероятности переворота против кронпринца внутри саудовского королевского дома, который приведёт к его отстранению от власти.

Государственное информагентство IRNA 24 января разместило материал «Фариде Фархи: Саудовская Аравия и Израиль будут препятствовать возвращению США в СВПД»). Профессор Гавайского университета Фариде Фархи в беседе с агентством подчеркнула, что Саудовская Аравия и Израиль будут по мере своих сил препятствовать возвращению США в СВПД. При этом администрация Байдена сосредоточится в первую очередь на внутренних проблемах, полагает эксперт.

«Судьба СВПД будет решаться в ходе переговоров Ирана и США о самом процессе возвращения Вашингтона к ядерному соглашению, который потребует от обеих сторон шагов навстречу друг другу. В команде Байдена достаточно сторонников ядерной сделки, которые предпочитают дипломатию силовому давлению Трампа. Главная проблема заключается во взаимном недоверии, которое сковывает инициативу в переговорах», — говорит Фархи, добавляя, что удачное развитие событий на данном направлении войдёт в явное противоречие интересам Саудовской Аравии и Израиля, которые постараются «вставлять палки в колёса».

США

Газета «Хамшахри» 27 января пишет о «Послании Зарифа Байдену из Москвы». Консервативное издание рассуждает о визите министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Москву и его переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым.

По итогам переговоров состоялась пресс-конференция министров иностранных дел, в ходе которой глава иранской дипломатии призвал новую администрацию в Вашингтоне отменить санкции против Тегерана до вступления в силу принятого ранее иранским парламентом закона о выходе страны из Дополнительного протокола к Договору о нераспространении ядерного оружия. Издание приводит слова министра Зарифа:

«Пока новое американское правительство только заявляет о своей позиции, в то время как руководство Ирана неоднократно подчёркивало, что мы будем отвечать лишь на действия. И наша реакция последует, когда американцы отменят незаконные санкции, введённые против Ирана».

Напомним, в декабре 2020 г. Меджлис (парламент) Исламской Республики принял законопроект «О противодействии санкциям», согласно которому правительство ИРИ обязано в течение двух месяцев отказаться от своих обязательств по СВПД в случае сохранения санкций против Ирана.

Зариф также отметил в Москве, что иранское правительство обязано выполнить принятый парламентом закон, а потому, только если в оставшееся время (до 21 февраля) со стороны США последуют практические действия, в первую очередь в вопросе отмены санкций, ИРИ вернётся к исполнению всех своих обязательств по ядерной сделке.

Глава российского МИД Сергей Лавров в свою очередь указал, что Иран и Россия придерживаются одинаковой позиции по отношению к СВПД, а для сохранения этого соглашения необходимо полное выполнение всеми сторонами своих обязательств, пишет «Хамшахри».

О «100 трудных днях Байдена» 29 января пишет «Эбтекар». Издание с реформистским уклоном обращает внимание своих читателей на то, что вследствие разных внутренних кризисов и особенностей внутриполитической повестки в США первые сто дней президентства Байдена окажутся весьма напряжёнными и, по причине важности принимаемых решений, определяющими.

«В условиях беспрецедентного экономического спада и продолжения распространения коронавирусной инфекции перед Байденом стоит несколько задач: 1) борьба с Covid-19, включая открытие школ, соблюдение масочного режима и масштабную вакцинацию населения, которая пока движется крайне медленно; 2) спасение экономики путём крупных финансовых вливаний, направленных на помощь малому бизнесу и безработным, а также реализация инфраструктурных проектов, что может занять всё его президентство; 3) решение внешнеполитических проблем — восстановление мирового влияния США, укрепление рядов союзников, приоритет дипломатии, ядерное разоружение (продление СНВ-3 и переговоры с КНДР и Ираном); 4) борьба с изменением климата — возвращение к Парижскому соглашению по климату 2015 г., пересмотр спорных решений Трампа о послаблении экологических норм, создание устойчивой и экологичной экономики; 5) разрешение миграционного кризиса — нормализация миграционной политики, защита прав мигрантов, упрощение процедур получения американского гражданства», — перечисляет «Эбтекар».

Газета «Ресалят» 27 января вышла с публикацией под заголовком «Последний выстрел в Трампа?!». По мнению консервативного издания, демократы и часть республиканцев в Вашингтоне стараются как можно скорее исключить Трампа из политического процесса в США путём вынесения ему импичмента. Обвинительное заключение уже было передано из Палаты представителей в Сенат, и в феврале бывший президент предстанет перед коллегией сенаторов во главе с новым вице-президентом Камалой Харрис для вынесения решения. Таким образом, Дональд Трамп может стать первым американским президентом, в отношении которого импичмент инициировался дважды, причём второй раз — после окончания срока его президентских полномочий.

Как напоминает издание, главными пунктами обвинения станут подстрекательство к мятежу 6 января 2021 г., которое вылилось в штурм Капитолия, а также отказ признать результаты президентских выборов 3 ноября 2020 года.

«Политика сопротивления дала результат», — пишет та же газета «Ресалят» 26 января. Журналист издания Хания Масджуди считает, что, несмотря на уход Трампа с поста президента, официальная позиция верховного руководителя ИРИ аятоллы Сейида Али Хаменеи в отношении Соединённых Штатов — «ни войны, ни переговоров» — по-прежнему в силе. При этом иранские либералы и сторонники Запада, опасаясь прямого военного конфликта с США, ещё во время Трампа были готовы поддаться давлению и призывали к переговорам.

«Однако каким бы трудным ни было президентство Трампа, оно доказало, что именно политика духовного лидера страны „ни войны, ни переговоров“ была правильной и способствовала развитию страны, а не попытки малодушных политических деятелей представить СВПД как решение всех проблем страны», — пишет Масджуди.

По его мнению, политика сопротивления американскому гегемонизму, которая представляет собой нечто среднее между прямой конфронтацией и переговорами, призвана нейтрализовать эффект от разрушительных санкций. При этом давление на Иран в период правления Трампа было скорее психологическим, чем практическим — он использовал манипуляции и угрозы, в то время как нефтяные и другие экономические санкции не привели ни к коллапсу иранской экономики, ни к «смене режима». отмечает автор публикации.

«Американская политика „максимального давления“ показала, что не стоит излишне полагаться на экспорт нефти, а следует уделять большее внимание наращиванию торговли в рамках формата БРИКС, а также сбалансированию государственного бюджета (Ирана), и тем самым добиться экономического роста. Таким образом, внешнее давление на Иран изолирует (местных) либералов и укрепляет позиции сторонников революции», — заключает Масджуди.

Россия

«Иран понёс урон в результате последних событий на Кавказе», — гласит заголовок газеты «Шарг». Реформистское издание 28 января со ссылкой на одного из ведущих иранских специалистов по России и Кавказу Шуйяба Бахмана пишет, что наиболее актуальными задачами для Российской Федерации в отношениях с Исламской Республикой являются сохранение СВПД в силе и возможное посредничество Москвы между Тегераном и Эр-Риядом.

Вместе с тем, по мнению учёного-международника, дипломатические усилия министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа на закавказском направлении выглядят «запоздалыми», так как геополитический ландшафт на Южном Кавказе изменился не в пользу ИРИ. Поэтому главной темой для разговора Тегерана с Москвой остаётся судьба иранской ядерной сделки, делает вывод эксперт.

Россия, как отмечает «Шарг», с момента заключения СВПД придерживалась очень чёткой позиции: данное соглашение позволит не только предотвратить распространение ядерного оружия на Ближнем Востоке, но и может послужить образцом для последующего сдерживания ядерных амбиций других стран региона.

Что касается предположений о возможном посредничестве России в конфликте между Ираном и Саудовской Аравией, то они обусловлены не только стремлением Москвы расширить своё влияние в регионе, но и безуспешностью предыдущих попыток двустороннего примирения Тегерана и Эр-Рияда.

«Шарг» считает, что реакция Ирана на заранее спланированные действия Турции и Азербайджана на Южном Кавказе, которые привели к недавней войне в Карабахе, была чересчур пассивной, в то время как необходимо было действовать более решительно. Однако сейчас в фокусе должно находиться выполнение достигнутых при посредничестве России договорённостей по Карабаху, в том числе в вопросе новых границ между Арменией и Азербайджаном. В этом контексте прошедший визит министра Зарифа в Москву был призван во многом скомпенсировать указанную пассивность Ирана в ходе вооружённого конфликта на его северных границах и обеспечить интересы Тегерана в поствоенный период.

Следует отметить, что в Иране в настоящее время в целом сложился консенсус среди местных политиков, экспертов и СМИ о том, что последняя карабахская война стала результатом вмешательства Турции и, в меньшей степени, Израиля в дела Южного Кавказа, а потому указанные государства являются главными виновниками кровопролития и конечными выгодополучателями конфликта.

«Сотрудничество России и Ирана в области информационной безопасности и киберпреступлений получило организационное оформление», — пишет газета «Эттелаат» 27 января. Как отмечает консервативное издание, которое фактически выражает позицию официального Тегерана, в ходе визита министра Зарифа в Москву было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности, что существенно укрепило связи между государствами и создало новые возможности для расширения взаимодействия в данной сфере.

Также в ходе совместной конференции по итогам переговоров министр иностранных дел Ирана отметил особую роль президента России Владимира Путина в прекращении карабахского конфликта и его плодотворные миротворческие усилия. Он указал на стратегический характер отношений Тегерана и Москвы, который приобретает новое значение в свете усилий по сохранению СВПД и противостоянию агрессивному поведению Вашингтона, пишет «Эттелаат».

Глава МИД ИРИ также затронул тему поставок и совместного производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V», выразив надежду на скорое осуществление совместных планов на этом направлении, напоминает издание.

Внутриполитическая повестка

В течение прошедшей недели иранские СМИ («Этемад Онлайн», «Хабар Онлайн», «Иран», ISNA и др.) активно освещали нашумевшую историю в Меджлисе, а именно «пощечину», которой одарил один из депутатов консервативного лагеря Али Асгар Анебсетани сотрудника службы безопасности парламента. За этим последовала довольно бурная реакция со стороны разных иранских политиков, в особенности сторонников реформ. На этом фоне, по данным СМИ, консерваторы укрепляют свои позиции.

Вслед за заявлениями Хосейна Дехкана, Мохаммада Галибафа, Мохсена Резайи и Азаталлы Заргами (бывшие военные и представители командного состава Корпуса стражей Исламской революции, КСИР) об их планах принять участие в предстоящих в этом году президентских выборах, 24 января издание «Хабар Онлайн» опубликовало новость о президентских амбициях ещё одного кандидата — Рустама Касеми, бывшего министра нефти при президенте Махмуде Ахмадинежаде и бывшего офицера КСИР.

Covid-19

Игнорирование социальных осложнений, связанных с эпидемией коронавируса, влечёт за собой множество проблем, говорится в публикации государственного информагентства IRNA от 24 января. Издание приводит слова министра внутренних дел Ирана Абдулы Резы Фазли:

«Необходимо учитывать социальные осложнения, которые связаны с эпидемией коронавируса, ведь их игнорирование может иметь самые серьёзные последствия. Надеюсь, что принимаемые меры и тесное взаимодействие университетов позволят нивелировать их влияние».

Глава МВД ИРИ также отметил, что антикоронавирусная политика правительства президента Хасана Роухани осуществляется в рамках пяти приоритетных направлений, указанных верховным руководителем аятоллой Хаменеи. Министр подчеркнул готовность всех органов исполнительной власти включиться в борьбу против коронавируса.

Следует отметить, что в условиях тяжёлых американских санкций, продолжающих действовать против Ирана, а также эпидемии Covid-19 власти ИРИ уделяют особое внимание социальной политике, чтобы сдержать растущее недовольство граждан. В преддверии ожидаемой 4-й волны коронавируса руководство Ирана старается мерами социальной поддержки минимизировать влияние сложной эпидемиологической ситуации на благосостояние иранцев.

Подготовил Филипп Голубев