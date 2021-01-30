Обзор иранской прессы: первые 100 дней Байдена и последний выстрел в Трампа
Ядерная сделка
«Игра демократов с СВПД продолжается», — пишет газета «Ресалят» 26 января. Издание, которое придерживается консервативных взглядов, считает, что новый президент США Джо Байден всё ещё сбит с толку «загадкой могущества Ирана».
Издание полагает, что совмещение этих двух подходов невозможно и перед новым главой Белого дома стоит сложный выбор, на который наслаивается «глубокий внутриполитический кризис» в США, а также недоверие к переменчивой американской внешней политике со стороны Ирана. Это отразилось уже как минимум в потоке «отговорок» представителей администрации Байдена в связи с крайней сложностью процесса снятия санкций с Ирана, большинство из которых упираются в пресловутую проблему «дуализма Белого дома и Конгресса», отмечает газета.
По его мнению, Байдену приходится выбирать между возвращением в СВПД и отказом от подобного шага, «так как третьего варианта у него пока нет». При этом для повторного присоединения к ядерному соглашению с Ирана сначала необходимо снять санкции, введённые Дональдом Трампом. Однако это может натолкнуться на противодействие конгрессменов и сенаторов, особенно тех, которые лоббируют интересы Израиля и арабских стран Персидского залива.
«СВПД не вернётся в прежнее состояние», уверено ещё одно иранское консервативное издание «Хабар-е Онлайн». Новостное агентство в своей публикации от 25 января со ссылкой на эксперта по американской внешней политике Хади Алами Фаримана отмечает, что вследствие выхода США из СВПД и введения максимально жёстких санкций против Ирана ситуация резко изменилась, а потому Вашингтону и Тегерану потребуются время и повестка, чтобы обсудить вопросы, связанные с действиями администрации Трампа и реакцией иранских властей.
По мнению иранского эксперта, каждая сторона ожидает от другой, что она возьмёт инициативу на себя. Кроме того, до сих пор существуют вопросы относительно возможности Байдена отменить санкционные указы Трампа в отношении Ирана и вернуть ситуацию к состоянию конца второго срока президента Барака Обамы, что, «конечно, будет положительно воспринято в Иране».
Саудовская Аравия и Израиль
«Байден постарается убрать из власти сына короля Салмана» — с таким заголовком 27 января вышла газета «Шарг», придерживающаяся реформистских взглядов.
После прихода в Белый дом Джо Байдена издание ожидает изменений в ближневосточной политике США.
Будущее американо-саудовских отношений зависит и от судьбы двух сыновей бывшего разведчика Саада аль-Джабри — ключевого партнёра ЦРУ в операциях против «Аль-Каиды» (запрещённая в России террористическая организация. — Ред.), находящихся в заключении. Это является козырем в руках администрации Байдена, которая стремится сохранить партнёрские отношения с Эр-Риядом, но также и иметь рычаг давления на саудовцев в виде темы о нарушениях прав человека в королевстве. Кроме того, как полагает издание, администрация Байдена твёрдо намерена заняться расследованием дела об убийстве Хашогги, виновным в котором вполне могут признать самого Мухаммеда бин Салмана.
На этом «Шарг» не останавливается, а пишет о вероятности переворота против кронпринца внутри саудовского королевского дома, который приведёт к его отстранению от власти.
Государственное информагентство IRNA 24 января разместило материал «Фариде Фархи: Саудовская Аравия и Израиль будут препятствовать возвращению США в СВПД»). Профессор Гавайского университета Фариде Фархи в беседе с агентством подчеркнула, что Саудовская Аравия и Израиль будут по мере своих сил препятствовать возвращению США в СВПД. При этом администрация Байдена сосредоточится в первую очередь на внутренних проблемах, полагает эксперт.
США
Газета «Хамшахри» 27 января пишет о «Послании Зарифа Байдену из Москвы». Консервативное издание рассуждает о визите министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Москву и его переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым.
По итогам переговоров состоялась пресс-конференция министров иностранных дел, в ходе которой глава иранской дипломатии призвал новую администрацию в Вашингтоне отменить санкции против Тегерана до вступления в силу принятого ранее иранским парламентом закона о выходе страны из Дополнительного протокола к Договору о нераспространении ядерного оружия. Издание приводит слова министра Зарифа:
Напомним, в декабре 2020 г. Меджлис (парламент) Исламской Республики принял законопроект «О противодействии санкциям», согласно которому правительство ИРИ обязано в течение двух месяцев отказаться от своих обязательств по СВПД в случае сохранения санкций против Ирана.
Зариф также отметил в Москве, что иранское правительство обязано выполнить принятый парламентом закон, а потому, только если в оставшееся время (до 21 февраля) со стороны США последуют практические действия, в первую очередь в вопросе отмены санкций, ИРИ вернётся к исполнению всех своих обязательств по ядерной сделке.
Глава российского МИД Сергей Лавров в свою очередь указал, что Иран и Россия придерживаются одинаковой позиции по отношению к СВПД, а для сохранения этого соглашения необходимо полное выполнение всеми сторонами своих обязательств, пишет «Хамшахри».
О «100 трудных днях Байдена» 29 января пишет «Эбтекар». Издание с реформистским уклоном обращает внимание своих читателей на то, что вследствие разных внутренних кризисов и особенностей внутриполитической повестки в США первые сто дней президентства Байдена окажутся весьма напряжёнными и, по причине важности принимаемых решений, определяющими.
Газета «Ресалят» 27 января вышла с публикацией под заголовком «Последний выстрел в Трампа?!». По мнению консервативного издания, демократы и часть республиканцев в Вашингтоне стараются как можно скорее исключить Трампа из политического процесса в США путём вынесения ему импичмента. Обвинительное заключение уже было передано из Палаты представителей в Сенат, и в феврале бывший президент предстанет перед коллегией сенаторов во главе с новым вице-президентом Камалой Харрис для вынесения решения. Таким образом, Дональд Трамп может стать первым американским президентом, в отношении которого импичмент инициировался дважды, причём второй раз — после окончания срока его президентских полномочий.
Как напоминает издание, главными пунктами обвинения станут подстрекательство к мятежу 6 января 2021 г., которое вылилось в штурм Капитолия, а также отказ признать результаты президентских выборов 3 ноября 2020 года.
«Политика сопротивления дала результат», — пишет та же газета «Ресалят» 26 января. Журналист издания Хания Масджуди считает, что, несмотря на уход Трампа с поста президента, официальная позиция верховного руководителя ИРИ аятоллы Сейида Али Хаменеи в отношении Соединённых Штатов — «ни войны, ни переговоров» — по-прежнему в силе. При этом иранские либералы и сторонники Запада, опасаясь прямого военного конфликта с США, ещё во время Трампа были готовы поддаться давлению и призывали к переговорам.
По его мнению, политика сопротивления американскому гегемонизму, которая представляет собой нечто среднее между прямой конфронтацией и переговорами, призвана нейтрализовать эффект от разрушительных санкций. При этом давление на Иран в период правления Трампа было скорее психологическим, чем практическим — он использовал манипуляции и угрозы, в то время как нефтяные и другие экономические санкции не привели ни к коллапсу иранской экономики, ни к «смене режима». отмечает автор публикации.
Россия
«Иран понёс урон в результате последних событий на Кавказе», — гласит заголовок газеты «Шарг». Реформистское издание 28 января со ссылкой на одного из ведущих иранских специалистов по России и Кавказу Шуйяба Бахмана пишет, что наиболее актуальными задачами для Российской Федерации в отношениях с Исламской Республикой являются сохранение СВПД в силе и возможное посредничество Москвы между Тегераном и Эр-Риядом.
Вместе с тем, по мнению учёного-международника, дипломатические усилия министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа на закавказском направлении выглядят «запоздалыми», так как геополитический ландшафт на Южном Кавказе изменился не в пользу ИРИ. Поэтому главной темой для разговора Тегерана с Москвой остаётся судьба иранской ядерной сделки, делает вывод эксперт.
Россия, как отмечает «Шарг», с момента заключения СВПД придерживалась очень чёткой позиции: данное соглашение позволит не только предотвратить распространение ядерного оружия на Ближнем Востоке, но и может послужить образцом для последующего сдерживания ядерных амбиций других стран региона.
Что касается предположений о возможном посредничестве России в конфликте между Ираном и Саудовской Аравией, то они обусловлены не только стремлением Москвы расширить своё влияние в регионе, но и безуспешностью предыдущих попыток двустороннего примирения Тегерана и Эр-Рияда.
«Шарг» считает, что реакция Ирана на заранее спланированные действия Турции и Азербайджана на Южном Кавказе, которые привели к недавней войне в Карабахе, была чересчур пассивной, в то время как необходимо было действовать более решительно. Однако сейчас в фокусе должно находиться выполнение достигнутых при посредничестве России договорённостей по Карабаху, в том числе в вопросе новых границ между Арменией и Азербайджаном. В этом контексте прошедший визит министра Зарифа в Москву был призван во многом скомпенсировать указанную пассивность Ирана в ходе вооружённого конфликта на его северных границах и обеспечить интересы Тегерана в поствоенный период.
Следует отметить, что в Иране в настоящее время в целом сложился консенсус среди местных политиков, экспертов и СМИ о том, что последняя карабахская война стала результатом вмешательства Турции и, в меньшей степени, Израиля в дела Южного Кавказа, а потому указанные государства являются главными виновниками кровопролития и конечными выгодополучателями конфликта.
«Сотрудничество России и Ирана в области информационной безопасности и киберпреступлений получило организационное оформление», — пишет газета «Эттелаат» 27 января. Как отмечает консервативное издание, которое фактически выражает позицию официального Тегерана, в ходе визита министра Зарифа в Москву было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности, что существенно укрепило связи между государствами и создало новые возможности для расширения взаимодействия в данной сфере.
Также в ходе совместной конференции по итогам переговоров министр иностранных дел Ирана отметил особую роль президента России Владимира Путина в прекращении карабахского конфликта и его плодотворные миротворческие усилия. Он указал на стратегический характер отношений Тегерана и Москвы, который приобретает новое значение в свете усилий по сохранению СВПД и противостоянию агрессивному поведению Вашингтона, пишет «Эттелаат».
Глава МИД ИРИ также затронул тему поставок и совместного производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V», выразив надежду на скорое осуществление совместных планов на этом направлении, напоминает издание.
Внутриполитическая повестка
В течение прошедшей недели иранские СМИ («Этемад Онлайн», «Хабар Онлайн», «Иран», ISNA и др.) активно освещали нашумевшую историю в Меджлисе, а именно «пощечину», которой одарил один из депутатов консервативного лагеря Али Асгар Анебсетани сотрудника службы безопасности парламента. За этим последовала довольно бурная реакция со стороны разных иранских политиков, в особенности сторонников реформ. На этом фоне, по данным СМИ, консерваторы укрепляют свои позиции.
Вслед за заявлениями Хосейна Дехкана, Мохаммада Галибафа, Мохсена Резайи и Азаталлы Заргами (бывшие военные и представители командного состава Корпуса стражей Исламской революции, КСИР) об их планах принять участие в предстоящих в этом году президентских выборах, 24 января издание «Хабар Онлайн» опубликовало новость о президентских амбициях ещё одного кандидата — Рустама Касеми, бывшего министра нефти при президенте Махмуде Ахмадинежаде и бывшего офицера КСИР.
Covid-19
Игнорирование социальных осложнений, связанных с эпидемией коронавируса, влечёт за собой множество проблем, говорится в публикации государственного информагентства IRNA от 24 января. Издание приводит слова министра внутренних дел Ирана Абдулы Резы Фазли:
Глава МВД ИРИ также отметил, что антикоронавирусная политика правительства президента Хасана Роухани осуществляется в рамках пяти приоритетных направлений, указанных верховным руководителем аятоллой Хаменеи. Министр подчеркнул готовность всех органов исполнительной власти включиться в борьбу против коронавируса.
Следует отметить, что в условиях тяжёлых американских санкций, продолжающих действовать против Ирана, а также эпидемии Covid-19 власти ИРИ уделяют особое внимание социальной политике, чтобы сдержать растущее недовольство граждан. В преддверии ожидаемой 4-й волны коронавируса руководство Ирана старается мерами социальной поддержки минимизировать влияние сложной эпидемиологической ситуации на благосостояние иранцев.
Подготовил Филипп Голубев