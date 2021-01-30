ОСАГО разрешили оформлять через маркетплейс

Анастасия Иванова

Тема: Какие законы вступают в силу

Операторы цифровых финансовых платформ (маркетплейсов) получили доступ к автоматизированной информационной системе ОСАГО. Такое постановление правительства вступает в силу 30 января.

Теперь оформление договора автострахования может быть включено в перечень услуг, предоставляемых маркетплейсами. При этом стоимость полиса ОСАГО будет такой же, как и на официальных сайтах страховых компаний. Сейчас полис уже можно оформить онлайн. Для этого на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА) следует найти список страховых компаний, выбрать одну из них и заполнить данные о себе в разделе «оформление». Затем полис оплачивают, и на электронную почту приходит заполненный бланк, который лучше распечатать.

Законы, вступающие в силу с 30 января

Чтобы убедиться, что полис действителен, нужно ввести номер бланка в специальную форму на сайте РСА, и вы увидите его статус.

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