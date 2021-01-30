Педагогические вузы реализуют новые проекты

Анастасия Иванова

Педагогические вузы участвуют в развитии регионов. Так, в Пермском крае подписан договор между Пермским государственным гуманитарно-педагогическим университетом и Министерством образования и науки Пермского края по вопросу педагогического кадрового потенциала. Документ предусматривает создание единой учебной среды, соединяющей все уровни образования (дополнительное, общее, среднее и высшее) и обеспечивающей достижение целевых показателей нацпроекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

В Минобрнауки Пермского края уточнили, что сотрудничество с педуниверситетом в первую очередь направлено на повышение качества образования детей и обеспечение отрасли квалифицированными кадрами. «На наш взгляд, в педагогической сфере важно развивать механизм наставничества. Студенты уже в университете должны включаться в школьную практику, об этом неоднократно говорили и в Министерстве просвещения. Педагогическим вузам необходимо повышать степень участия студентов в образовании школьников, а также авторитет и значимость профессии педагога», – заявила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.

В рамках реализации программы развития ПГГПУ планируется организация непрерывной подготовки кадров в системе «школа – колледж – вуз». Университет намерен выявлять потребности и профессиональные дефициты, проводить соответствующую подготовку будущих педагогов.

В Липецкой области продолжат развивать кластер для непрерывной подготовки и переподготовки высококвалифицированных педагогических кадров. Соглашение о проекте подписано между региональными Управлением образования и науки, Институтом развития образования, профессиональными образовательными учреждениями, ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского и другими образовательными организациями высшего образования, муниципальными отделами образования.

Основными направлениями в работе станут внедрение результатов научных исследований в практику образовательной деятельности, выявление и поддержка педагогически одаренной молодежи. Программа сотрудничества включает в себя проведение значительного количества образовательных событий: форумов, конференций, семинаров, мастер-классов и т.д. Программа рассчитана до 2024 года.

Также утверждена программа взаимодействия Воронежского государственного педагогического университета и Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области. Программа нацелена на завершение к 2024 году процесса создания единого образовательного пространства, способного обеспечить качественную непрерывную подготовку и переподготовку педагогических кадров посредством коллаборации различных институтов системы образования, а также органов управления образованием Воронежской области для формирования условий устойчивого развития общего образования и конкурентоспособности обучающихся. В рамках программы предусматривается также формирование единой региональной повестки междисциплинарных фундаментальных и прикладных исследований по актуальным проблемам развития образования в Воронежской области.