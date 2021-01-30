Поставки вакцины «Спутник V» в Мексику могут начаться на следующей неделе
Поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Мексику могут начаться в конце следующей недели. Об этом сообщил в обнародованном в пятницу, 29 января, видеообращении президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
Ожидается, что препарат российского производства может получить окончательное одобрение для использования в Мексике в ближайшие дни, о чем заявил во вторник заместитель министра здравоохранения Уго Лопес-Гателль.
В понедельник, 25 января, в ходе телефонных переговоров Лопес Обрадор поблагодарил Владимира Путина за решение поставить в латиноамериканскую страну «Спутник V».
В Мексике 24 декабря началась вакцинация медицинского персонала от коронавируса. В настоящее время власти используют препарат производства компании Pfizer.