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Поставки вакцины «Спутник V» в Мексику могут начаться на следующей неделе

Поставки вакцины «Спутник V» в Мексику могут начаться на следующей неделе

Поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Мексику могут начаться в конце следующей недели. Об этом сообщил в обнародованном в пятницу, 29 января, видеообращении президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

«Я поговорил с президентом Владимиром Путиным, он вел себя очень по-братски, он предложил отправить нам вакцину „Спутник“, которую они производят, — сказал Лопес Обрадор. — Эти вакцины прибудут уже через несколько дней, я думаю, что поставки начнутся в конце следующей недели».

Ожидается, что препарат российского производства может получить окончательное одобрение для использования в Мексике в ближайшие дни, о чем заявил во вторник заместитель министра здравоохранения Уго Лопес-Гателль.

В понедельник, 25 января, в ходе телефонных переговоров Лопес Обрадор поблагодарил Владимира Путина за решение поставить в латиноамериканскую страну «Спутник V».

В Мексике 24 декабря началась вакцинация медицинского персонала от коронавируса. В настоящее время власти используют препарат производства компании Pfizer.

# Россия
По материалам: eadaily.com
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