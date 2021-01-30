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Президенты России и Азербайджана обсудили работу мониторингового центра по Карабаху

Президенты России и Азербайджана обсудили работу мониторингового центра по Карабаху

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор, в ходе которого приветствовали начало работы российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня в Карабахе. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Российско-турецкий центр на территории Азербайджана начал работу в субботу, 30 января. Он будет следить за режимом прекращения огня.

Собеседники выразили надежду, что деятельность Центра будет способствовать дальнейшей стабилизации обстановки вокруг Нагорного Карабаха и надлежащему соблюдению договорённостей, зафиксированных в заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года.

Также Путин и Алиев обсудили некоторые актуальные вопросы российско-азербайджанского двустороннего сотрудничества, говорится в сообщении.

Об очередном обострении ситуации в Нагорном Карабахе стало известно в конце сентября 2020 года. В Ереване заявили, что азербайджанские ВС начали наступление в направлении непризнанной республики, а в Баку — что армия принимала ответные меры на действия со стороны Армении. Позднее в обеих странах заявили о введении военного положения и мобилизации.

В ноябре Владимир Путин, Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. 

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По материалам: pnp.ru
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