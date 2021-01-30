Родственникам погибших военных упростят получение соцгарантий

Анастасия Иванова

В России предлагают дать право на соцгарантии членам семей военнослужащих, погибших в ходе выполнения спецзадач, но не получивших при жизни статус ветерана боевых действий. Такой законопроект депутаты планируют рассмотреть на одном из пленарных заседаний Госдумы в феврале.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, членам семей военнослужащих, погибших в ходе ведения боевых действий (выполнения специальных задач) и не получивших статус ветерана боевых действий при жизни, дадут государственные социальные гарантии. Для этого Минобороны подготовило поправки в статьи 3 и 28 Федерального закона «О ветеранах».

На семьи таких военнослужащих авторы законопроекта предлагают распространить социальные гарантии, предусмотренные для членов семей погибших ветеранов боевых действий. Отмечается, что меры социальной поддержки будут предоставляться нетрудоспособным членам семьи погибшего. А также состоящим на его иждивении и получающим пенсию по случаю потери кормильца.

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Это, в частности, льготы по пенсионному обеспечению, преимущество при вступлении в жилищные, гаражные кооперативы, первоочередное право на приобретение садовых земельных участков или огородных земельных участков. А также — компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50% и другие.

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