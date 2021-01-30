Роскомнадзор призвал Telegram пресечь публикацию личных данных россиян

Влада Некрасова

Роскомнадзор сообщил об отправке в Telegram требования прекратить незаконное распространение персональных данных граждан России.

Соответствующее обращение распространила пресс-служба ведомства.

«На основании полученных обращений граждан о публикации персональных данных, в Telegram направлено обращение о недопустимости распространения и необходимости прекратить незаконное распространение персональных данных», — заявили в Роскомнадзоре.

В обращении подчеркивается, что публикация личных данных граждан без их согласия противоречит законодательству России и политике конфиденциальности самой компании Telegram Group Inc.

В Роскомнадзоре заявили, что нарушение конфиденциальности личных данных угрожает безопасности лиц, данные которых «продолжают оставаться в открытом доступе при попустительстве компании».

Ранее ИА Newstes сообщало, в мессенджере Telegram появился канал, в котором публикуются персональные данные сотрудников полиции и Росгвардии, участвующих в задержании участников несанкционированных акций.

Также мы сообщали, что после незаконных акций 23 января Роскомнадзор пригрозил штрафами социальным сетям Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостингу YouTube.