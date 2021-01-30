Российский истребитель перехватил норвежский самолет-разведчик
Российский истребитель-перехватчик МиГ-31 поднимался для сопровождения над Баренцевым морем самолета-разведчика ВВС Норвегии, сообщает Национальный центр управления обороной.
Инцидент произошел 29 января.
После того, как иностранный самолет отвернул от госграницы, российский истребитель вернулся на аэродром базирования. Полет МиГ-31 выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
В конце лета прошлого года количество перехватов военных самолетов НАТО у границ России резко выросло — Минобороны в отдельные дни сообщало о нескольких перехватах сразу. Осенью отчеты о сопровождении иностранных воздушных судов стали появляться значительно реже, в ноябре эта тема практически не звучала. Однако в начале декабря наметился новый всплеск активности в воздушном пространстве у российских границ.