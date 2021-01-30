Российский истребитель перехватил норвежский самолет-разведчик

Анастасия Иванова

Российский истребитель-перехватчик МиГ-31 поднимался для сопровождения над Баренцевым морем самолета-разведчика ВВС Норвегии, сообщает Национальный центр управления обороной.

Инцидент произошел 29 января.

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над территорией Норвегии была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель … Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы „Фалкон-20“ ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря», — говорится в сообщении.

После того, как иностранный самолет отвернул от госграницы, российский истребитель вернулся на аэродром базирования. Полет МиГ-31 выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

«Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», — добавили в Центре управления обороной.

В конце лета прошлого года количество перехватов военных самолетов НАТО у границ России резко выросло — Минобороны в отдельные дни сообщало о нескольких перехватах сразу. Осенью отчеты о сопровождении иностранных воздушных судов стали появляться значительно реже, в ноябре эта тема практически не звучала. Однако в начале декабря наметился новый всплеск активности в воздушном пространстве у российских границ.