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Российско-турецкий центр по контролю за перемирием открылся в Азербайджане

Российско-турецкий центр по контролю за перемирием открылся в Азербайджане

Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта открылся в районе населенного пункта Киямаддинли (Агдамский район Азербайджана). Об этом сообщает 30 января пресс-служба Минобороны России.

Согласно источнику, центр будет осуществлять сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении режима прекращения огня и о действиях, нарушающих достигнутые договоренности сторон.

«Контроль будет осуществляться путем применения беспилотных летательных аппаратов, а также оценки данных, полученных от других источников», — говорится в сообщении.

В торжественной церемонии открытия российско-турецкого центра приняли участие заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Аскер Оглы Гасанов и заместитель министра национальной обороны Турции Юнус Эмре Караосманоглу.

Отмечается, что совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня в зоне нагорно-карабахского конфликта открыт в районе населенного пункта Киямаддинли в соответствии с меморандумом, подписанном главами оборонных ведомств России и Турции 11 ноября 2020 года. Личный состав Совместного центра представлен на паритетной основе — до 60 военнослужащих от каждой стороны.

Как заявил на церемонии открытия Совместного центра Александр Фомин, его работа будет способствовать установлению прочного мира на многострадальной карабахской земле и сформирует твердую основу для урегулирования застарелого конфликта. Российский военный отметил, что азербайджанская сторона под непосредственным руководством главы государства проделала колоссальную работу по созданию центра и его оснащению. Замминистра обороны подчеркнул, что с самого начала было организовано тесное взаимодействие с министерством обороны Турции.

# Политика
По материалам: eadaily.com
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