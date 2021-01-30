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Сбившему группу школьников сыну генерала дали 8 лет

Сбившему группу школьников сыну генерала дали 8 лет

Житель Нижнего Новгорода Виктор Пильганов, устроивший ДТП с группой школьников, получил 8 лет 1 месяц колонии, передает РИА Новости со ссылкой на СКР и источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 7 декабря 2019 года около 17:30 в Нижнем Новгороде. Водитель "Тойоты", выезжая с прилегающей территории на улицу Горького, пересек встречную полосу и врезался в автомобиль "Ауди" и припаркованную машину. Та, в свою очередь, вылетела на тротуар и врезалась в пешеходов.

Пострадали двое взрослых и 9 школьников в возрасте 14-15 лет. Всех их доставили в больницу, троим детям понадобилась хирургическая помощь, один оказался в тяжелом состоянии. Сопровождавшие школьников женщины были госпитализированы, одна из них скончалась от полученных травм.

Водитель тогда отказался от медосвидетельствования. Позже было установлено, что он находился в состоянии наркотического опьянения. Его судили за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека лицом, находящимся в состоянии опьянения. Своей вины обвиняемый так и не признал.

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - указано в заявлении областного СУ СКР.

По данным агентства, 44-летний Виктор Пильганов — сын вышедшего в отставку генерал-майора юстиции Александра Пильганова, который с мая 2011 года по декабрь 2014 года занимал должность начальника главного следственного управления МВД по Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде сыну генерала дали восемь лет колонии за ДТП, где он сбил группу школьников https://t.co/sLSZeTweAM pic.twitter.com/DoFywZrYi5

— РИА Новости (@rianru) January 29, 2021
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По материалам: uposters.ru
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