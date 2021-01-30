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Секс-скандал вокруг Арми Хаммера: его коллеги снимают фильм о "любви каннибалов", а бывшая жена — в шоке

Секс-скандал вокруг Арми Хаммера: его коллеги снимают фильм о "любви каннибалов", а бывшая жена — в шоке

История с Арми Хаммером и его скандальными переписками о каннибализме и БДСМ-практиках в последние дни и без того будоражила сеть, но, кажется, жизнь в очередной раз доказывает, что именно она лучший драматург, и добавляет в этот сюжет неожиданный поворот.

Сегодня стало известно, что бывшие коллеги Арми Хаммера по фильму "Зови меня свои именем", режиссер картины Лука Гуаданьино и актер Тимоти Шаламе, готовятся к съемкам новой картины Bones and All, темой которой станет... любовь каннибалов!


Тимоти Шаламе и Арми Хаммер

Фильм основан на новелле Камиль ДеАнджелис и рассказывает о девушке, которая ищет отца, которого никогда не встречала, пытаясь понять, почему у нее есть желание убить и съесть людей, которые ее любят.

Арми Хаммера участвовать в этом не позвали. А он, напомним, в одной из переписок, где делился своими фантазиями, назвал себя "100%-ным каннибалом". Хотя работа над проектом, судя по всему, началась до скандала с Хаммером, пользователи сети нашли эту параллель между кино и жизнью весьма сюрреалистичной. Особенно с учетом того совпадения, что за такой сюжет взялись те, кто не так давно работал с Хаммером. Напомним, что в фильме "Зови меня своим именем" рассказывалось о романтических отношениях 17-летнего Элио (его сыграл Шаламе) с 24-летним аспирантом его отца-профессора.


Кадр из фильма "Зови меня своим именем"

Мог бы немного попридержать "историю любви каннибалов". Как Лука чувствует происходящее!

Как они могут снимать это без Арми?

— написали пользователи сети.

Обратила внимание на новость и бывшая жена Хаммера Элизабет Чэмберс. Она оставила комментарий под постом портала Just Jared.


Просто нет слов,

— кратко выразилась Элизабет. За несколько часов ее комментарий набрал почти три тысячи лайков.


Напомним, что Арми Хаммер стал постоянным героем новостей после того, как в сети были опубликованы его БДСМ-переписки с любовницами. Несколько девушек затем пожаловались на то, что во время сексуальных практик Арми жестоко обращался с ними, игнорируя стоп-слова, а также делился странными и пугающими фантазиями. Одна из бывших любовниц актера, модель Пейдж Лоренц, недавно подробно рассказала про отношения с актером.


# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru
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