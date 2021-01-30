Шарлиз Терон, Арми Хаммер, Леа Сейду и другие гетеросексуалы, сыгравшие в кино представителей ЛГБТК-сообщества

Вадим Карасев

Вопрос, должны ли гетеросексуальные актеры и актрисы играть представителей ЛГБТК-сообщества, в последние годы стал обсуждаться все активнее. Одни считают, что у всех актеров любого гендера и сексуальных предпочтений должны быть равные права на ту или иную роль, а другие считают, что ЛГБТК-роли должны быть отведены только представителям сообщества. Тем не менее кинематограф знает немало фильмов, в которых гетеросексуальные актеры и актрисы мастерски сыграли геев, лесбиянок и трансгендерных людей. О самых известных и нашумевших картинах рассказываем в нашем материале на NEWSTES.RU.

Николь Кидман, "Часы"

В 2002 году Николь Кидман исполнила роль писательницы Вирджинии Вулф в картине "Часы", которая принесла ей победу на премии "Оскар" в категории "Лучшая женская роль". Вулф, хоть и состояла в браке с литератором Леонардом Вулфом, не была гетеросексуалкой — у нее были отношения с писательницей Виттой Сэквилл-Уэст (муж Вирджинии об этом знал и не возражал).





Николь Кидман в фильме "Часы"

В фильме нет откровенных лесбийских сцен, однако есть несколько эпизодов с женскими поцелуями.





Николь Кидман и Миранда Ричардсон в фильме "Часы"

Арми Хаммер и Тимоти Шаламе, "Назови меня своим именем"

В фильме итальянского режиссера Луки Гуаданьино Арми Хаммер сыграл 29-летнего ученого Оливера, который вступает в любовные отношения с 17-летним подростком Элио (Тимоти Шаламе). Фильм изобилует откровенными сценами: актеры не только обнажались в кадре, но и страстно целовались.





Арми Хаммер и Тимоти Шаламе в фильме "Назови меня своим именем"

По мнению Хаммера, секс-сцены не вышли за рамки приличия — он признался, что отснято было гораздо больше эпизодов, нежели увидела публика.

У меня есть дочь, которая однажды пойдет в школу, и меня немного пугала мысль, что люди дразнили бы ее, говоря, что видели изображение члена ее отца,

— сказал он.





А самыми неловкими для Хаммера оказались съемки не любовных, а танцевальных сцен.





Оливер — третья гей-роль Арми Хаммера. Он уже играл гомосексуальных героев в фильмах "Дж. Эдгар" и "Последний портрет", а вот для его юного коллеги (на момент съемок Шаламе было всего 20 лет) этот опыт стал первым. Он признался, что после прочтения сценария его больше всего испугала секс-сцена с персиком, а отнюдь не с коллегой.





Тимоти Шаламе в фильме "Назови меня своим именем"

Шарлиз Терон, "Монстр"

Для роли в фильме "Монстр" голливудская актриса Шарлиз Терон пошла на многие жертвы: она сильно поправилась и позволила визажистам изменить себя до неузнаваемости. В фильме она сыграла бисексуальную серийную убийцу.





Шарлиз Терон в фильме "Монстр"

Эта роль, за которую Терон получила премию "Оскар", была не единственной в карьере актрисы, когда она сыграла представительницу ЛГБТ-сообщества. Как отмечала звезда, играть таких персонажей для нее очень важно.

Бисексуалки и лесбиянки — такие же люди. И давно пора признать это нормой. Я чувствую, что это мало представлено в кинематографе,

— говорила она.





Кристина Риччи и Шарлиз Терон в фильме "Монстр"

Джейк Джилленхол и Хит Леджер, "Горбатая гора"

Фильм Энга Ли "Горбатая гора" стал поворотным моментом в истории голливудского кино. С восемью номинациями на "Оскар" и 178 миллионами долларов, собранными в мировом прокате, картина о гомосексуальной любви стала широко обсуждаемой. Несмотря на то что индустрия тепло приняла фильм, это не уберегло его от многочисленных гомофобных шуток в течение следующего десятилетия.

Как признавался Джейк Джилленхол, его покойный коллега Хит Леджер всегда их пресекал, когда кто-то пытался пошутить в его присутствии.

Он говорил, что там речь идет о любви, вот и все,

— говорил Джилленхол.





Хит Леджер и Джейк Джилленхол в фильме "Горбатая гора"

Сам Леджер называл постыдными гомофобные высказывания людей в адрес фильма.

Я думаю, что это большой позор, что люди с невероятным отвращением и негативом высказываются о том, как два человека хотят любить друг друга. Мы показываем, что любовь между двумя мужчинами так же эмоциональна, сильна и чиста, как и гетеросексуальная любовь. А если вы не можете этого понять, то просто не ходите в кино,

— отмечал он.

Как ни странно, Леджер и Джилленхол не были первыми кандидатами на роли. Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт, Мэтт Дэймон, Райан Филипп отказались от проекта по разным причинам.





В фильме рассказывается об истории любви двух молодых мужчин: помощника владельца ранчо и ковбоя.

Как отметил Джейк, играть геев им с Леджером было непривычно — они чувствовали некоторую неловкость. Но в то же время понимали важность этой истории.

Временами нам было неудобно, но мы знали общую картину. И мы знали, о чем эта история, как много она для нас значит и как важна,

— сказал он.

В 2006 году картина получила три премии "Оскар".

Том Хэнкс, "Филадельфия"

Фильм "Филадельфия" для Тома Хэнкса стал судьбоносным — за роль актер получил премию "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль". В фильме он сыграл гея-адвоката, умирающего от СПИДа.

Как ни странно, в своем персонаже актер видел что-то от себя.

Я распознал его. Я видел в нем себя — безобидного, страстного, конкурентоспособного парня,

— говорил Хэнкс.





Том Хэнкс в фильме "Филадельфия"

Гей-сообщество не очень тепло приняло фильм: персонаж Хэнкса называли в некоторых кругах двумерным и десексуализированным.

Персонаж Хэнкса — это абсолютный шифр. Я ничего не могу рассказать о нем: ни о его убеждениях, симпатиях или антипатиях, ни о его чувствах. Я даже не могу сказать, что он гей. На самом деле я ни на секунду не поверил, что он гей. Том не играет в этом фильме. Его грим делает всю его актерскую игру,— говорил активист и защитник прав геев Ларри Крамер.

Хэнкс с уважением относился к позиции Крамера. Однако он чувствовал, что для того, чтобы найти одобрение у основной аудитории, ему необходимо позаботиться о том, как его персонаж будет представлен. Если бы он и Антонио Бандерас были сняты страстно целующимися, шумиха вокруг кинозвезды Тома Хэнкса, который на экране целуется с другим мужчиной, затмила бы послание фильма о сострадании и сочувствии.





Антонио Бандерас и Том Хэнкс в фильме "Филадельфия"

Хилари Суонк, "Парни не плачут"

Свой первый "Оскар" актриса Хилари Суонк получила в 2000 году за роль трансгендерного мужчины Брэндона Тины в фильме "Мальчики не плачут". После выхода картины актриса стала пресс-секретарем Института Хетрика-Мартина — одной из крупнейших в США ЛГБТК-организаций.





Хилари Суонк в фильме "Парни не плачут"

Есть так много преступлений на почве ненависти, которые все еще происходят в мире, а не только в нашей стране, о которых люди даже не знали, пока не был снят фильм "Мальчики не плачут". Важно помнить, что люди хотят, чтобы их видели такими, какие они есть, и эти люди борются за свое место в мире. Я действительно считаю, что у людей всех гендеров должна быть возможность быть актерами, чтобы рассказывать свои истории. И я думаю, что у всех полов должна быть возможность прослушиваться на все виды ролей,

— говорила актриса.





Несмотря на успех роли Суонк, ее коллегу, актрису Скарлетт Йоханссон, за решение сыграть трансгендерного мужчину в фильме Rub&Tug раскритиковали — общественность посчитала, что эту роль должен исполнять только трансгендерный актер или актриса. В итоге звезда от участия в фильме отказалась.

Джаред Лето, "Далласский клуб покупателей"

В картине "Далласский клуб покупателей" известный актер и музыкант Джаред Лето сыграл ВИЧ-позитивную трансгендерную женщину. Роль принесла ему премию "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана". Актер признавался, что его покорили яркость и богатство образа его персонажа, и сказал, что для него это была возможность стать частью "чего-то особенного".





Джаред Лето в фильме "Далласский клуб покупателей"

Я многому научился. Первое, что я сделал, — это встретился с трансгендерными людьми и выслушал их. Они делились со мной своими историями. Было очень интересно погрузиться в эти жизни, узнать о некоторых из их проблем и борьбе за принятие,

— сказал он.





Рами Малек, "Богемская рапсодия"

Американский актер Рами Малек получил премию "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль", сыграв лидера группы Queen Фредди Меркьюри в биографическом фильме "Богемская рапсодия". Несмотря на то что о музыканте актер знал не так уж и много и к съемкам фильма ему пришлось долго и упорно готовиться, у них с Меркьюри оказалось кое-что общее — и это любовь к неординарным нарядам.

Мне очень понравились все эти примерки костюмов, на них я приходил в гриме, поскольку мне нужно было использовать каждую минуту для репетиций роли. Я приходил туда не как Рами, а как Фредди... Мог вести себя немного более эксцентрично, чем обычно — конечно, в рамках приличия,— признавался актер.





Рами Малек в фильме "Богемская рапсодия"

Возможно, и поэтому тоже в роли легендарного музыканта он выглядел весьма убедительно.

Он человек, который так много боролся с собственным "я", со своим происхождением и, очевидно, со своей сексуальной ориентацией. И при этом ему удалось стать одним из самых смелых, уверенных, артистичных, уникальных и дерзких людей в этом мире,— говорил о Меркьюри Малек.





Оливия Колман, "Фаворитка"

Британская актриса Оливия Колман сыграла королеву Анну в фильме "Фаворитка". В картине у нее были любовные связи с двумя придворными женщинами, которых сыграли Эмма Стоун и Рэйчел Вайс. Исторических подтверждений тому, что у королевы действительно были отношения со служанками, нет, однако в сюжете фильма лесбийский треугольник занимает одно из главных мест.





Оливия Колман в фильме "Фаворитка"

Как призналась Колман, съемки секс-сцен ей дались легко, хотя обычно вызывают у нее смущение.

Мы репетировали в течение трех недель. Поэтому смущение пропало. Мы смеялись, вместе ели и делились абсолютно всем, так что стали настоящими подругами. Поэтому, когда пришло время снимать, я сказала: "Давайте сделаем это, мы можем!". А поцелуй с Рэйчел Вайс — это словно выигрыш в лотерею,

— отмечала она.

Роль принесла Колман премию "Оскар" в номинации "Лучшая женская роль" в 2019 году.





Оливия Колман и Рэйчел Вайс в фильме "Фаворитка"

Шон Пенн и Джеймс Франко, "Харви Милк"

Роль в фильме "Харви Милк" многие кинокритики называют лучшей в карьере Шона Пенна. За нее он, к слову, получил премию "Оскар". В картине он сыграл известного американского политика, который публично признался, что он гей.

Во время съемок картины в Сан-Франциско актер оказался буквально атакован (но в хорошем смысле слова) местными геями. Они ждали несколько часов, пока не закончатся съемки, чтобы пообедать с ним на съемочной площадке. Это Пенна очень тронуло, и, конечно, отказать он не смог.





Шон Пенн в фильме "Харви Милк"

Возлюбленного персонажа Пенна в фильме сыграл актер Джеймс Франко. Он признавался, что к работе над гей-ролями он подходит с тем же чувством откровенного любопытства, как и к любым другим.

В кино так много гетеросексуальных любовных историй. Мне гораздо интереснее играть роли и отношения, которые не так часто изображаются на экране,

— отмечал он.





Джеймс Франко в фильме "Харви Милк"

Эван Макгрегор и Джим Керри, "Я люблю тебя, Филлип Моррис"

В фильме Джим Керри и Эван Макгрегор сыграли заключенных, между которыми вспыхнули чувства.

Чтобы подготовиться к роли, Керри много общался со своими друзьями-геями, чтобы лучше их понять, а также читал много книг о жизни геев. Но к своей роли он подошел с более масштабной точки зрения.

На самом деле это было не столько о том, чтобы играть гея, сколько о том, чтобы просто играть человека с определенными потребностями. О том, чтобы играть того, у кого есть какая-то пустота внутри,

— делился он.





Эван Макгрегор и Джим Керри в фильме "Я люблю тебя, Филлип Моррис"

Керри отметил, что ему было все равно, сыграет ли какую-то негативную роль этот фильм в его карьере.

Меня не волнует реакция, если это негативная реакция. Меня волнуют удивительные люди, и просто невероятно, что это свершилось. Это правдивая история, и это любовь,

— говорил он.

Его коллега Эван Макгрегор сцену поцелуя с Керри назвал очень приятной.

Эта сцена, когда мы танцуем и целуемся, очень романтичная. Это очень романтичное кино, и было так здорово получить возможность в нем сыграть. Для мужчины этот танец был довольно откровенным, но это был очень открытый, необузданный и эмоциональный момент,

— сказал Макгрегор.





Леа Сейду и Адель Экзаркопулос, "Жизнь Адель"

"Жизнь Адель" — это нашумевший фильм режиссера Абделатифа Кешиша, главные роли в котором исполнили Леа Сейду и Адель Экзаркопулос. В фильме, который завоевал "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале в 2013 году, они сыграли влюбленных юных девушек.





Адель Экзаркопулос и Леа Сейду в фильме "Жизнь Адель"

Получая приз, который жюри разделило между режиссером и актрисами, все трое улыбались и позировали вместе. Однако за кулисами улыбки с их лиц исчезли. Дело в том, что отношения актрис с Кешишем оставляли желать лучшего. А все из-за слишком откровенных секс-сцен в фильме, сниматься в которых Сейду и Экзаркопулос было крайне неловко. Некоторые критики и вовсе сравнивали их с порнографией.

Иногда это было унизительно, я чувствовала себя проституткой. Он использовал три камеры, и при этом нам приходилось изображать свой оргазм в течение шести часов,

— вспоминала Сейду.

Кешиш, в свою очередь, заявил, что со стороны актрис было неприлично говорить о том, что они страдали на съемках.

Как непристойно говорить о страдании, когда ты делаешь одну из лучших работ в мире!

— недоумевал он.

А затем и вовсе написал открытое письмо, в котором обвинил Сейду, которую назвал "высокомерной" и "избалованной", в клевете.





Майкл Дуглас и Мэтт Дэймон, "За канделябрами"

В фильме Стивена Содерберга рассказывается об известном американском пианисте 50—70-х годов прошлого века Владзиу Либераче. Его сыграл Майкл Дуглас. Роль его возлюбленного Скотта Торсона досталась Мэтту Дэймону.

Дэймон говорит, что, когда он узнал, что ему предстоит сыграть гея, он обратился за советом к своему коллеге Хиту Леджеру, у которого уже был такой опыт.

В картине есть любовные сцены, снятые в постели и в ванной, которые выглядели очень натуралистично. Актеры целовались на экране, как и любая другая влюбленная пара. Но оба признаются, что чувствовали себя комфортно.

Это почти то же самое, что сниматься с женщиной. Мы сразу почувствовали облегчение от того, что режиссер снимал это изящно,

— говорил Дуглас.





Мэтт Дэймон и Майкл Дуглас в фильме "За канделябрами"

Дэймон отметил, что снимать секс-сцены с женщинами так же неловко, как и с мужчиной. А на вопрос, каково это — оказаться в постели с Майклом Дугласом, Дэймон отвечал с юмором.

Наконец-то я знаю, что чувствовали Шэрон Стоун и Гленн Клоуз,

— пошутил он.





Тэрон Эджертон, "Рокетмен"

В фильме Декстера Флетчера Тэрон Эджертон сыграл легендарного британского музыканта Элтона Джона. Он признался, что для него было честью сыграть человека, который является геем.

Я хочу жить в мире, где люди рады играть людей, которые отличаются от них самих. Я считаю, что в этом есть что-то инклюзивное и прогрессивное,

— отмечал он.





Тэрон Эджертон и Ричард Мэдден в фильме "Рокетмен"

Эджертон также признался, что для него было легко снять сцену поцелуя со своим коллегой Ричардом Мэдденом, который в фильме сыграл телохранителя Джона.

Я отношусь к этому с такой же любовью, заботой и нежностью, как если бы это был мой первый опыт влюбленности. Мы сняли сцену, где мы оба голые лежим на кровати и кувыркаемся на ней. Я действительно не знаю, как далеко мы могли бы зайти,

— признавался актер.





Кейт Бланшетт и Руни Мара, "Кэрол"

Драматический фильм режиссера Тодда Хейнса рассказывает об отношениях двух женщин — Терез (Руни Мара) и Кэрол (Кейт Бланшетт), которая несчастна в браке. Между ними вспыхивают чувства, которые слишком дорого могут обойтись последней: супруг угрожает лишить ее опеки над их дочерью.

Когда Кейт Бланшетт предложили сняться в фильме, она сразу же согласилась. Актриса отмечала, что ее привлек фильм из-за его тайн, атмосферы и острой меланхолии. Ее очень тянуло к ее героине, потому что она была очень хрупкой и нежной.

Актриса, к слову, из тех, кто активно выступает за то, чтобы актеры играли любых персонажей вне зависимости от гендера.





Кейт Бланшетт и Руни Мара в фильме "Кэрол"

А вот Руни Мара на роль согласилась не сразу — но не потому, что ее что-то в ней смущало, она просто боялась с ней не справиться.

Потом я поняла, что это было безумие, потому что работа с Кейт всегда была моей мечтой,

— признавалась она.





Робин Уильямс, "Клетка для пташек", "Бульвар"

В ремейке французского фильма Робин Уильямс сыграл владельца гей-клуба. Кстати, его партнером и экранным возлюбленным выступил актер Нейтан Лейн, который является открытым геем. Притворяться в фильме пришлось обоим: Уильямсу, играя гея, а его напарнику пришлось изображать натурала, когда того требовал сценарий.





Нейтан Лейн и Робин Уильямс в фильме "Клетка для пташек"

Последней работой Робина Уильямса, который покончил с собой в 2014 году, стал фильм "Бульвар", в котором он сыграл скрытого гомосексуала.

При жизни актера нередко появлялись слухи, что он предпочитает мужчин. Однако сам он к ним относился с юмором.

Есть много сайтов, где пишут, что я гей. Я не припомню, чтобы я спал с мужчинами. Вообще-то я большой поклонник женщин,

— говорил он.

Актер утверждал, что он никогда не думал об однополых отношениях, даже во время своей наркозависимости, когда бисексуальность была в моде.





Робин Уильямс в фильме "Бульвар"

Махершала Али, "Зеленая книга"

Свой второй "Оскар" Махершала Али получил за роль пианиста доктора Дона Ширли, который был геем, в фильме "Зеленая книга". Али говорит, что Ширли был человеком, который боролся за то, чтобы стать своим в обществе.

Он был кем-то, кто был недостаточно темнокожим для темнокожего сообщества. Он был недостаточно белым, чтобы его приняли в эту профессию. И он не был готов к тому, чтобы общество приняло его из-за его ориентации,

— отмечал он.





Махершала Али в фильме "Зеленая книга"