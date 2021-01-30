Шей ананасы: из чего сегодня делают веганскую кожу и какие перспективы у этого тренда

Вадим Карасев

"Сделано из веганской кожи" — эта фраза стала популярным маркетинговым слоганом. Но действительно ли вещи, изготовленные из альтернативной кожи, всегда являются веганскими, более экологичными и неизменно лучше натуральных? В новом материале проясняем самые важные вопросы.





Что такое веганская кожа и из чего она сделана?

Если кожа маркирована как веганская, это означает, что она не содержит каких-либо продуктов животного происхождения. Для многих это достаточная причина, чтобы отказаться от натуральной кожи ради защиты животных, для других на первый план выходит то, что эти варианты часто дешевле.

Веганскую кожу можно получить как из растительного, так и из искусственного сырья. Визуально и на ощупь во многих случаях она напоминает натуральную кожу.





Всегда ли искусственная кожа является веганской кожей?

Теоретически да, но на практике все далеко не так идеально.

В случае с веганской кожей этические и экологические аргументы часто смешиваются. Трендовый термин "веганская кожа" часто используется в качестве инструмента для продажи, например, экологически небезопасной синтетической кожи,

— поясняет доктор Дениз Коксал, которая занимается исследованиями устойчивости в модной индустрии.

Так, многие изделия из искусственной кожи, изготовленные из полиуретана (ПУ) или поливинилхлорида (ПВХ), являются веганскими в том смысле, что для их производства не используются волокна животного происхождения. Тем не менее использование пластика означает, что конечный продукт все-таки вреден для окружающей среды. И полиуретан, и ПВХ получают из нефти, и поэтому они очень вредны для окружающей среды и содержат химические вещества.





Конечно, и здесь есть свои нюансы. Например, некоторые лейблы используют переработанный пластик для производства искусственной кожи — так поступает Стелла Маккартни, известная своей экомодой. В любом случае это намного лучше, чем создавать экологически вредный продукт с нуля. Тем не менее всегда следует иметь в виду, что даже обувь, куртки или сумки, сделанные из переработанных продуктов, могут выделять микропластик в окружающую среду.





Наталья Водянова в пальто Stella McCartney из искусственных меха и кожи

Какие есть прогнозы на будущее экологически чистой альтернативы веганской коже?

К счастью, нет недостатка в идеях относительно того, как в будущем искусственную кожу или натуральную животного происхождения можно будет заменить экологически чистой веганской кожей. Бренд Veja уже пробовал делать кроссовки из кукурузной кожи (марка также использует другие экологичные материалы, например, переработанный пластик), у Boss уже были туфли из кожи ананаса, а Стелла Маккартни планирует использовать грибную кожу при производстве своих коллекций начиная с 2021 года.





Исследования многих из этих чисто растительных материалов только начинаются, и такие продукты, как правило, не так доступны, как варианты из пластика. Тем не менее эксперты уверены, что их широкое распространение — это вопрос ближайшего времени.

Какие материалы для производства веганской кожи являются самыми перспективными?

Mylo — кожа из грибов

Последней новинкой в отрасли, безусловно, является кожа Mylo, которая производится из грибов. Как было объявлено в 2020 году, компания получает поддержку от крупных брендов, таких как Stella McCartney, adidas или модного гиганта Kering, в который входит Gucci.





Все они инвестируют в исследования этого нового материала. Стоит уточнить, что кожу Mylo делают не из самих грибов вроде шампиньонов или опят. Веганский материал сделан из мицелия, то есть подземной корневой структуры грибов. Полученный в результате материал имеет типичный для кожи внешний вид. Первые изделия из такой кожи должны появиться на рынке уже в 2021 году.





Piñatex — веганская кожа из волокон ананаса

Эта альтернатива веганской коже получается не из самого ананаса, как можно подумать (Piña по-испански значит ананас), а из растения, плодом которого и является сладкий фрукт. После того как ананасы собраны, стебли остаются.





Жители тропических островов, на которых растут ананасы, всегда использовали их для шитья одежды. Узнав об этом, испанский дизайнер Кармен Хиджоса решила превратить это в материал, пригодный для промышленного производства, и после многих проб и ошибок ей это удалось. Многообещающей альтернативой веганской коже этот материал делает его прочность, поэтому он идеально подходит для обуви, сумок и других модных аксессуаров.





Desserto — веганская кожа из кактусов

Еще одна экологичная альтернатива от природы — кожа Desserto. Веганский материал, полученный из кактусов, впервые был представлен в 2020 году небольшим мексиканским стартапом Desserto. Плюсы этого материала заключаются в том, что он очень похож на натуральную кожу: дышащий, очень прочный, но при этом пластичный.





Поэтому он подходит не только для аксессуаров, но и для одежды. Еще одно преимущество этого экологичного варианта: он производится с минимальным расходом воды. Кактусы практически не нуждаются в воде и без особых усилий прекрасно себя чувствуют под жарким солнцем Южной Америки. На изготовление одного метра кожи уходит примерно три зрелых листа кактуса.



