СК завел на спонсора ФБК уголовное дело и объявил его в розыск

Влада Некрасова

Спонсор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента), глава компании «Строй инжиниринг» Александр Хоменко объявлен в международный розыск.

Как сообщила 30 января официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, это произошло после того, как Главное следственное управление СК возбудило в отношении Хоменко уголовное дело.

Он обвиняется по признакам трех эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере»).

По версии следствия, Хоменко в 2017—2019 годах руководил фирмами, с которыми Сергиево-Посадский социально-экономический техникум заключил десять госконтрактов на капитальный ремонт здания.

Отмечается, что Хоменко ввел в заблуждение должностных лиц министерства образования Московской области, внеся в документы заведомо ложные сведения о стоимости выполненных работ.

«Хоменко и иные лица, действовавшие с ним в составе организованной группы, ввели в заблуждение должностных лиц министерства образования Московской области, внеся в документы заведомо ложные сведения о стоимости выполненных работ», — сказала Петренко.

Как установили следователи, всего из бюджета Московской области таким образом было похищено более 30 миллионов рублей. В отношении Хоменко вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении трех эпизодов мошенничества.

Представитель СК добавила, что Хоменко оказывал финансовую поддержку ФБК и в настоящее время скрывается на территории Украины. Вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого, он объявлен в розыск.

«Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве», — заключила Петренко.

Ранее ИА Newstes сообщало, что в Пресненском суде Москвы состоится предварительное судебное заседание по уголовному делу бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взяток на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей.