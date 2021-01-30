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СМИ: Погрязшего в долгах экс-жениха Бузовой ищут приставы, на его имущество наложен арест

СМИ: Погрязшего в долгах экс-жениха Бузовой ищут приставы, на его имущество наложен арест

На имущество 27-летнего Давида Манукяна, известного как блогер DAVA, наложили арест - экс-жених Ольги Бузовой в буквальном смысле погряз в долгах, сообщает "Комсомольская правда".

По данным издания, на Даву охотятся судебные приставы, так как он якобы задолжал двум риелторам из Новосибирска, от которых еще в 2015 году получил более миллиона за квартиру в строящемся доме - согласно документам, Давид Манякян и являлся его застройщиком. Однако обещанного жилья люди не получили.

"Срок выполнения работ - по 15.03.2016. Цена договора (приобретаемой квартиры) - 1 050 000 рублей. Стоимость квартиры оплачена в полном объеме, что подтверждается расписками от 11.12.2015 и 18.01.2016. Согласно договору застройщик обязан передать объект инвестору по передаточному акту не позднее срока окончания строительства, предусмотренного договором. Истцы неоднократно выезжали на место строительства дома, и им известно, что строительство завершено - в доме проживают люди, однако сообщение от застройщика о готовности объекта к передаче инвесторы не получали. От встреч ответчик отказывается, на телефонные звонки не отвечает, в результате чего истцы были вынуждены направить ему телеграмму с требованием исполнить условия договора. От получения телеграммы ответчик уклонился", - говорится на портале Ленинского районного суда.[/b][b]

Как оказалось, квартиру перепродали другому человеку, так что риелторы хотели вернуть свои деньги. 

В конце концов суд занял сторону риелторов - теперь Давиду Манукяну предстоит погасить долги, отмечает источник. "Мы пытаемся понять, как взыскать эту сумму", - заявила Евгения Вагнер, являющаяся одной из пострадавших.

Как выяснили судебные приставы, у экс-возлюбленного Бузовой нет никакого имущества, хотя прошлым летом он хвастался автомобилем BMW, а недавно отдыхал с певицей на Мальдивах.

"Первый вариант - объявить блогера банкротом. Тогда все сделки за последние три года - если он на кого-то переписывал или кому-то продавал свое имущество - будут аннулированы. И эти активы пойдут на погашение долгов", - рассказал юрист Константин Зиновьев. Кроме того, судебные приставы могут потребовать от заказчиков рекламных постов в инстаграме Давида Манукяна сумму обещанного ему гонорара.

Ольга Бузова недавно сделала шокирующее заявление, объявив о расставании с бойфрендом после года отношений. При этом певица обвинила блогера Даву в рукоприкладстве и изменах.

"Показать, как он трахает шлюх или бьет меня? Может, сейчас я не права, но мне все равно", — заявила певица в Stories.

Кроме того, Ольга Бузова пригрозила рассказать матери Давида Манукяна о том, каким он является в действительности.

"Пора рассказать твоей маме, какое ты чудовище на самом деле. Ты меня бьешь, плюешь в лицо и оскорбляешь", — заявила телеведущая.

Как писал NEWSTES, ранее Ольга Бузова рассмешила пользователей Сети нелепой рекламой. Звезду заподозрили в том, что она совершенно не умеет готовить.

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По материалам: uposters.ru
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