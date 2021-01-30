СМИ: США ответили на теракт в Ираке ликвидацией главаря террористов

Лидия Мартынова

Операция по уничтожению боевика стала ответом на теракт, совершенный группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) на рынке в Багдаде, в результате которого погибли 32 человека, сообщили собеседники газеты The New York Times.

Он был уничтожен авиаударом международной коалиции во главе с США, сообщает The New York Times.

По данным газеты, речь идет о ликвидации боевика по имении Джаббар Сальман Али Фархан аль-Иссауи, также известного как Абу Ясир. Он был уничтожен в среду, 27 января в районе города Киркук в результате удара с воздуха военных США. Также были убиты были еще девять боевиков ИГ.

В операции участвовали службы безопасности Ирака, указывает NYT. Иракские и американские официальные лица сообщили газете, что операция готовилась несколько месяцев.

Как заявил представитель коалиции Уэйн Маротто, смерть аль-Иссауи стала «значительным ударом» для ИГ. По данным NYT, аль-Иссауи руководил действиями боевиков «Исламского государства» в Ираке и пытался восстановить влияние группировки в стране.

Уничтожение одного из главарей ИГ стало ответом на теракт группировки, который произошел в Багдаде на прошлой неделе, сообщили газете иракские официальные лица. Тогда в результате нападения на городской рынок погибли 32 человека, более 100 получили ранения. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство».

В июне международная коалиция во главе с США ликвидировала три лагеря «Исламского государства» на территории Ирака. Операции проводились в координации с правительством страны. Тогда самолеты коалиции уничтожили три лагеря ИГ в сельском районе Вади Аш-Шай.