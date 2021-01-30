Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Собянин заявил, что больше половины москвичей переболели коронавирусом

Собянин заявил, что больше половины москвичей переболели коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что уже больше половины жителей столицы переболели COVID-19.

"Больше половины москвичей переболело. Им спешить вакцинироваться сейчас нет никакого смысла", — отметил мэр.

По его словам, повторно болели менее 1% горожан. Это говорит о том, что иммунитет после болезни сохраняется достаточно долго.

Мы видим, что количество повторных заболеваний очень маленькое. Из той базы, которую мы имеем, повторных заболеваний меньше одного процента.

Градоначальник посоветовал тем, кто переболел, вакцинироваться не сейчас, а летом или осенью, чтобы подготовиться к обострению в осенне-зимний период. Он отметил также, что резервные госпитали будут работать как раз до этого периода, чтобы "они всегда нас страховали".

Ранее Собянин анонсировал начало производства вакцины "Спутник V" в "Технополисе "Москва".

# Главные новости
По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

Сбившему группу школьников сыну генерала дали 8 лет
Сбившему группу школьников сыну генерала дали 8 лет
Кулоны-сумки, мегасерьги и металл: 9 самых модных украшений этой весны
Кулоны-сумки, мегасерьги и металл: 9 самых модных украшений этой весны
Собянин заявил, что больше половины москвичей переболели коронавирусом
Собянин заявил, что больше половины москвичей переболели коронавирусом
Генконсул России в Нарве отрицает свою тайную вакцинацию
Генконсул России в Нарве отрицает свою тайную вакцинацию
В Telegram появился канал для сбора персональных данных о силовиках
В Telegram появился канал для сбора персональных данных о силовиках
Забывчивость, потеря мотивации и еще 4 проблемы, которые принесет ретроградный Меркурий 30 января
Забывчивость, потеря мотивации и еще 4 проблемы, которые принесет
Битва платьев: Кортни Кардашьян против Натальи Якимчик
Битва платьев: Кортни Кардашьян против Натальи Якимчик
Лига безопасного интернета призвала онлайн-площадки остановить распространение экстремистских материалов
Лига безопасного интернета призвала онлайн-площадки остановить
США считают СНВ-3 началом переговоров с Россией: события ночи 30 января
США считают СНВ-3 началом переговоров с Россией: события ночи
СК завел на спонсора ФБК уголовное дело и объявил его в розыск
СК завел на спонсора ФБК уголовное дело и объявил его в розыск
Народные приметы и поверья о птицах
Народные приметы и поверья о птицах
Лунный календарь красоты и ухода за собой на февраль 2021 года
Лунный календарь красоты и ухода за собой на февраль 2021 года

Топ на сегодня

35 человек из 17 регионов России стали победителями Российской национальной премии «Студент года – 2020»
35 человек из 17 регионов России стали победителями Российской
Минпросвещения России продолжает контролировать каждое обращение, связанное с предоставлением питания ученикам начальных классов
Минпросвещения России продолжает контролировать каждое обращение,
Хроники Донбасса. Как майданная власть и США разожгли гражданскую войну
Хроники Донбасса. Как майданная власть и США разожгли гражданскую
СМИ: Турецкая армия подготовила плацдарм для вторжения в иракский Синджар
СМИ: Турецкая армия подготовила плацдарм для вторжения в иракский
В Крыму проходит образовательная программа для педагогов – наставников победителей конкурса «Большая перемена»
В Крыму проходит образовательная программа для педагогов –

Еще по теме

Собянин рассказал о росте зарплат москвичей
Собянин рассказал о благоустройстве Москвы «без надрыва»
Собянин пригласил москвичей на «Ночь искусств»
Собянин выступил против укрупнения московских районов