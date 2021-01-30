Собянин заявил, что больше половины москвичей переболели коронавирусом

Вадим Карасев

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что уже больше половины жителей столицы переболели COVID-19.



"Больше половины москвичей переболело. Им спешить вакцинироваться сейчас нет никакого смысла", — отметил мэр.

По его словам, повторно болели менее 1% горожан. Это говорит о том, что иммунитет после болезни сохраняется достаточно долго.

Мы видим, что количество повторных заболеваний очень маленькое. Из той базы, которую мы имеем, повторных заболеваний меньше одного процента.

Градоначальник посоветовал тем, кто переболел, вакцинироваться не сейчас, а летом или осенью, чтобы подготовиться к обострению в осенне-зимний период. Он отметил также, что резервные госпитали будут работать как раз до этого периода, чтобы "они всегда нас страховали".

Ранее Собянин анонсировал начало производства вакцины "Спутник V" в "Технополисе "Москва".