Собянин заявил, что больше половины москвичей переболели коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что уже больше половины жителей столицы переболели COVID-19.
"Больше половины москвичей переболело. Им спешить вакцинироваться сейчас нет никакого смысла", — отметил мэр.
По его словам, повторно болели менее 1% горожан. Это говорит о том, что иммунитет после болезни сохраняется достаточно долго.
Градоначальник посоветовал тем, кто переболел, вакцинироваться не сейчас, а летом или осенью, чтобы подготовиться к обострению в осенне-зимний период. Он отметил также, что резервные госпитали будут работать как раз до этого периода, чтобы "они всегда нас страховали".
Ранее Собянин анонсировал начало производства вакцины "Спутник V" в "Технополисе "Москва".