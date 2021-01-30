США на ослабят антироссийские санкции — посол Салливан

Анастасия Иванова

Соединенные Штаты и их союзники не намерены ослаблять санкции против России, введенные в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма.

Такое заявление в интервью телеканалу «Дождь» сделал посол США в России Джон Салливан. Он подчеркнул, что проблема, связанная с действиями на Украине, остается приоритетной для администрации США.

«Как исполнительная ветвь власти, так и конгресс неизменно заявляли о недопустимости изменения границ без соблюдения закона», — заявил глава дипмиссии.

При этом он признал, что антироссийские санкции, которые ввел и постоянно расширяет Вашингтон, имеют негативный эффект в том числе для самих Соединённых Штатов. По словам посла, экономические ограничения зачастую идут вразрез с интересами американских предпринимателей.

Однако, подчеркнул глава дипломатической миссии, даже экономический урон для делового сообщества Соединённых Штатов не способен изменить позицию американских властей, главная задача которых — геополитическая.

Ранее ИА Newstes сообщало, что по мнению Джона Салливана, Россия и Соединенные Штаты Америки не нуждаются в перезагрузке двусторонних отношений, которые длятся уже двести лет.