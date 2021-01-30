США считают СНВ-3 началом переговоров с Россией: события ночи 30 января

Влада Некрасова

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) является лишь началом серьезных переговоров с Москвой. Об этом он сказал на мероприятии Института мира США. «Необходимы серьезные и основательные переговоры по всему спектру ядерных вызовов и угроз вне СНВ-3», — заявил Салливан.

Россия готовится в ходе визита главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля 5 февраля к очень серьезному разговору по самой природе нынешних отношений с ЕС. Об этом заявил в 29 января заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в беседе с российскими журналистами в Афинах. По его словам, повестка дня предстоящего визита понятна. «Она продиктована жизнью. Мы готовимся к очень серьезному разговору по самой природе нынешних отношений Россия — Евросоюз с учетом новых глобальных реалий, с учетом того, что мир уже стал многополярным. И также, естественно, будут затронуты все международные проблемы и региональные сюжеты», — сказал Грушко.

Эсминцы военно-морского флота (ВМС) США «Портер» и «Дональд Кук» провели морскую операцию в Черном море. Об этом в Twitter сообщило американское посольство на Украине в пятницу, 29 января. Отмечается, что в операции также приняли участие самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS НАТО и патрульный самолет P-8A ВМС США. Учения проводились для усиления взаимодействия между членами Североатлантического альянса.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал утвержденный Радой закон, который позволит регистрировать привезенные на Украину вакцины от коронавируса в ускоренном порядке для экстренного применения. В документе содержится норма о запрете такой привилегии для российских препаратов. «Президент Украины подписал закон о внесении изменений в закон Украины „О лекарственных средствах“ относительно госрегистрации лекарственных средств под обязательства для экстренного медицинского применения», — сообщила 29 января пресс-служба офиса президента.

Власти Украины провалили вакцинацию, все что они делают для борьбы с коронавирусом, это запрещают российские препараты, заявили в пятницу в пресс-службе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Ранее депутат фракции экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» в Верховной раде Ирина Геращенко заявила, что фракция требует запретить на законодательном уровне закупку российской вакцины «Спутник V». Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 27 января заявил, что в стране никто российскую вакцину от коронавируса регистрировать не будет.

Поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Мексику могут начаться в конце следующей недели. Об этом сообщил в обнародованном в пятницу, 29 января, видеообращении президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор. «Я поговорил с президентом Владимиром Путиным, он вел себя очень по-братски, он предложил отправить нам вакцину „Спутник“, которую они производят, — сказал Лопес Обрадор. — Эти вакцины прибудут уже через несколько дней, я думаю, что поставки начнутся в конце следующей недели».