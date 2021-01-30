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Стало известно, когда NASA и SpaceX пошлют очередной корабль к МКС

Стало известно, когда NASA и SpaceX пошлют очередной корабль к МКС

Компания SpaceX готовит к запуску следующий корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту на Международную космическую станцию (МКС).

Как сообщает пресс-служба NASA, старт произойдет не ранее 20 апреля. В состав экипажа Crew Dragon-2 вошли представители сразу трех космических агентств.

Это астронавты NASA Меган Макартур (командир корабля) и Шейн Кимбро (пилот), астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.

Запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon-9 с кораблем Crew Dragon-2 в рамках пилотируемой программы NASA будет осуществлен со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Экипаж будет работать на МКС несколько месяцев в составе общей команды из семи человек. Астронавты будут находится на МКС одновременно с экипажем корабля Crew Dragon-1, который в настоящее время работает на станции и также состоит из четырех человек.

Возвращение корабля Crew Dragon-1 планируется на конец апреля — начало мая. Что касается Crew Dragon-2, то он вернется на Землю осенью.

Исходя из этих планов, NASA и SpaceX уже приступили к подготовке полета к МКС корабля Crew Dragon-3. Он намечен на осень.

В настоящее время экипаж МКС состоит из ее командира Сергея Рыжикова, космонавта Сергея Кудь-Сверчкова, астронавта NASA Кэтлин Рубинс, а также прибывших 17 ноября 2020 года на станцию американских астронавтов Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннона Уокера и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соичи Ногучи.

Ранее ИА Newstes сообщало, что из-за переноса запуска грузового корабля «Прогресс» американские астронавты поделились едой с российскими коллегами на борту Международной космической станции.

# Россия
По материалам: eadaily.com
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