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Тарифы на распределение газа снизили для 13 облгазов

Тарифы на распределение газа снизили для 13 облгазов
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) во время заседания 30 января снизила тарифы на распределение газа для 13 компаний. Максимальный тариф составит 1,79 гривен за кубометр.

В частности, тарифы были пересмотрены для ЧАО "Гадячгаз", АО "Закарпатгаз", АО "Ивано-Франковскгаз", АО "Лубныгаз", ЧАО "Мелитопольгаз", АО "Николаевгаз", АО "Полтавагаз", Оао "Тернопольгаз", АО "Тысменицагаз", ЧАО "Уманьгаз", АО "Харьковгаз", ОАО "Черновцыгаз", ООО "Газовик".

Согласно решению, максимальный тариф на услуги распределения природного газа составит 1,79 грн за 1 куб. м в месяц без НДС. Для этих компаний тариф установлен от 1,66 гривен до 1,79 грн за 1 куб. м.
Как отметили в НКРЭКУ, решение приняли "с целью недопущения социального напряжения среди населения".
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info
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