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Транспортные организации получат субсидии за переход на природный газ

Транспортные организации получат субсидии за переход на природный газ

Тема: Какие законы вступают в силу


Компании и предприниматели получат компенсацию в размере половины затрат на переоборудование транспорта на использование природного газа в качестве топлива. Такое постановление кабмина вступает в силу 30 января.

Документ вносит изменения в приложение к Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета на региональный уровень для софинансирования расходов на переход автомобильной техники на природный газ (метан). Речь идет, в том числе, об общественном транспорте и коммунальной технике.

В постановлении уточнили общие требования к порядку определения размера субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям. Установлено, что в 2021 году им будут возмещать половину стоимости работ.

Законы, вступающие в силу с 30 января


Госпрограмма «Развитие энергетики» предусматривает увеличение объёма потребления природного газа в качестве моторного топлива до 2,7 млрд кубометров по итогам 2024 года. Одновременно ведётся работа по развитию необходимой для этого инфраструктуры. В течение пяти лет в России должно быть построено около 1,3 тыс. газовых заправок.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru
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