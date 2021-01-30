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У должников хотят запретить забирать питомцев

У должников хотят запретить забирать питомцев

У граждан-должников нельзя будет забрать домашних животных по исполнительным документам, которые предписывают изъятие имущества. Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний весенней сессии. 

Если законопроект примут, взыскание по исполнительным документам будет запрещено обращать на домашних животных владельцев-должников, если питомцев не используют в предпринимательской деятельности.

Авторами законопроекта стали председатель Комитета палаты по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и глава Комитета палаты по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Крашенинников: изъятие питомцев у должников негуманно


Бурматов пояснил, что приставам эти животные сами по себе не нужны, так как это не то имущество, которое можно продать и использовать для погашения долгов. «Но животных берут в заложники, чтобы этим шантажировать и «выбивать» долги, потому что приставы понимают, что для бабушки её кот бесценен, она его считает членом своей семьи», — сказал депутат, комментируя инициативу «Парламентской газете».

Он надеется, что Государственная Дума рассмотрит законопроект  в феврале.

Ответственный Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству уже порекомендовал принять документ в первом чтении.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru
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