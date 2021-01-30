Участники конкурса "Большая перемена" присоединятся к помощи волонтерам #МыВместе

Вадим Карасев

Участники Всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена", проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей", присоединятся к помощи волонтерам Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, проявят свои творческие способности и вместе с родителями помогут пожилым людям.

Акция будет широко освещаться в рамках флешмоба "Мы вместе с заботой" — в соцсетях будут публиковаться ролики под хештегами #ДобраяСуббота #МыВместеСЗаботой #БольшаяПеремена, где школьники расскажут и покажут, как важно заботиться о близких.

В рамках акции добровольцы будут помогать волонтерам акции #МыВместе в региональных, поликлинических и штабных кол-центрах по вопросам информирования населения о вакцинации от коронавирусной инфекции. Затем они и любые другие желающие смогут принять участие в поэтическом марафоне "Подружись с антителами".