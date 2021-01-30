Ученые обнаружили редкую планету с чистой атмосферой

Вадим Карасев

Ученые Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики обнаружили редкий вид газового гиганта, который похож на Юпитер, но при этом не обладает облаками и туманом в атмосфере. О проведенном исследовании планеты рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Объект был назван WASP-62b, его нашли в 2012 году во время южного астрономического обзора Wide Angle Search for Planets (WASP). Находится гигант на расстоянии 575 световых лет от Земли и очень близко располагается к родительской звезде, что позволяет отнести его к классу горячих юпитеров. Он совершает оборот вокруг местного солнца за 4,5 дня и его масса составляет половину массы Юпитера.

Эксперты проследили за прохождением планеты на фоне диска звезды с использованием спектроскопа. Выяснилось, что в атмосфере объекта присутствуют определенные химические элементы, которые указывают на отсутствие дымки и облаков. До этого, единственная открытая планета с чистой атмосферой была обнаружена в 2018 году - она имеет название WASP-96b и классифицируется как горячий Сатурн.

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