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В Подмосковье в 2021 году планируют открыть 39 школ – Андрей Воробьев

В Подмосковье в 2021 году планируют открыть 39 школ – Андрей Воробьев

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в 2021 году планируют открыть 39 школ, информирует РИАМО.

«Потребность в детских садах и школах колоссальная, особенно в регионах, которые растут, – Красногорск, Мытищи, Химки. Мы должны очень напряженно работать. В прошлом году мы открыли 32 школы, в этом мы должны открыть 39. Но нужно строить и строить. Видим запрос, у нас ничего не поменялось. Взяли деньги взаймы и продолжаем благоустройство и строительство социальных объектов», – сказал Воробьев.

В свою очередь, министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев добавил, что в прошлом году было создано 13 тысяч мест для школьников. В текущем году запланировано около 17 тысяч мест.

Кроме того,  в этом году в Московской области предполагается построить и реконструировать 40 бюджетных объектов образования, культуры, спорта и здравоохранения.
 

# Общество
По материалам: edu.ru
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