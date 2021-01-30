В сети обсуждают расистскую статью Андрея Колесникова в "Коммерсанте" о южноафриканской модели с альбинизмом

Вадим Карасев

Новая статья 54-летнего журналиста Андрея Колесникова, также известного в СМИ как "летописец Владимира Путина" (он входит в узкий круг журналистов, на постоянной основе освещающих деятельность президента), для издания "Коммерсантъ" сейчас широко обсуждается в соцсетях. В ней Колесников вел речь о Всемирном экономическом форуме в Давосе, попутно упомянув о выступлении на мероприятии известной южноафриканской модели и активистки Тандо Хопы, которая родилась с альбинизмом.





Андрей Колесников

В своей колонке Колесников едко высказался об обложке португальского Vogue 2019 года, для которой снималась Хопа: он заявил, что модель якобы специально осветлила свою кожу на снимках для журнала. Колесников также выразил свое недоумение, почему на форуме модель представили как адвоката (Тандо четыре года проработала прокурором в ЮАР, а сейчас находится в отпуске). Колесников также заметил, что Тандо Хопа поддерживала антирасистское движение BLM, хотя "очевидно же, что она с некоторых пор не имеет к нему никакого отношения".

Модель из Южной Африки Тандо Хопа, осветлившая себя ради, похоже, обложки в американском Vogue и ставшая в результате главной в мире женщиной-альбиносом (представленная зачем-то как адвокат), рассказывала, как нелегка нынче жизнь альбиносов, особенно в Африке, где на них буквально охотятся почти все кому не лень, так как добыть альбиноса считается особенной удачей,

— написал в своем репортаже Колесников.





Тандо Хопа

На статью Андрея Колесникова, буквально пронизанную расизмом и дискриминацией по отношению к женщинам, первыми внимание обратили в телеграм-канале "Антиглянец". Там написанное журналистом с иронией назвали "самым кислотным бредом года".

Освещающего Давос журналиста "Коммерсанта" Андрея Колесникова жестко потроллил товарищ по буфету — в результате мы получили пассаж, претендующий на самый кислотный бред года, хотя сейчас только январь. Колесников убежден, что южноафриканская модель-альбинос Thando Hopa осветлила себя ради обложки Vogue. Жизнь альбиносов в Африке очень трудна, но модель (diversity advocate, защитник, сторонник разнообразия = адвокат у Колесникова, как Эльман Пашаев) сама виновата в том, что сделала себя "добычей соотечественников"... И... теперь она как бы не может поддерживать Black Lives Matter, потому что "по ту сторону баррикад"... Это пишет "Коммерсант". Не "Тещин язык", "Коммерсант"! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)

— так статью Колесникова прокомментировал "Антиглянец".





После того как этот пост начал активно распространяться в соцсетях, текст статьи в "Коммерсанте" немного изменили. Теперь в нем сказано, что Тандо Хопа "родилась альбиносом, будто специально, чтобы оказаться на обложке американского Vogue" и "стала в результате главной в мире защитницей страдающих этим заболеванием". Однако сути это особо не изменило, к тому же в соцсетях уже разошлись скрины изначального варианта статьи Колесникова. Кстати, в конце уже исправленной статьи журналист упомянул и Ангелу Меркель, которая на форуме поднимала вопрос о необходимости равноправия полов. Колесников же задался ироничным вопросом: "Зачем тогда она столько лет была канцлером?".









Андрей Колесников и Дмитрий Песков

Тандо Хопа стала первым человеком с альбинизмом, появившимся на обложке журнала Vogue, а незадолго до этого модель попала в топ-100 самых влиятельных женщин по версии BBC. В рамках форума она отстаивала интересы недопредставленных и уязвимых групп людей, к которым сама относится. Хопа делилась собственным опытом и рассказывала о стереотипах, с которыми обычно сталкиваются люди с альбинизмом.







